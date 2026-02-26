En vivo
Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Caribeña Noche último sorteo del jueves 26 de febrero de 2026: números ganadores

Resultados Caribeña Noche último sorteo del jueves 26 de febrero de 2026: números ganadores

Este jueves hay sorteo de La Caribeña Noche a las 10:30 p.m. Siga EN VIVO los resultados completos con la quinta cifra y recuerde mantener su boleto sin tachones ni enmendaduras.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 26 de feb, 2026
Caribeña Noche 26 febrero 2026: resultados, números ganadores de hoy
Caribeña Noche 26 febrero 2026: resultados, números ganadores de hoy -
La Caribeña - Getty Images

El sorteo de La Caribeña Noche correspondiente al 26 de febrero de 2026 está programado para las 10:30 p.m. Una vez realizada la extracción, el número ganador se dará a conocer a través de los canales oficiales, incluidos los portales digitales, las plataformas autorizadas y los puntos de venta.

Resultados Caribeña Noche último sorteo jueves 26 de febrero de 2026

  • Número ganador:
  • Quinta cifra:

El resultado de La Caribeña Noche se publica pocos minutos después del sorteo. El número ganador corresponde a una combinación completa de cuatro cifras, propia de la modalidad tradicional. Cuando también coincide la quinta cifra, el monto del premio aumenta.

Últimos resultados de La Caribeña

SorteoFechaResultado
Caribeña Día25 febrero 20265172
Caribeña Noche25 febrero 20267581
Caribeña Día24 febrero 20268221
Caribeña Noche24 febrero 20265771
Caribeña Día23 febrero 20264648
Caribeña Noche23 febrero 20267958
Caribeña Día22 febrero 20260684
Caribeña Noche22 febrero 20261916
Caribeña Día21 febrero 20263177
Caribeña Noche21 febrero 20267339
Caribeña Día20 febrero 20260782
Caribeña Noche20 febrero 20264883
Caribeña Día19 febrero 20265866
Caribeña Noche19 febrero 20260012
Caribeña Día18 febrero 20262489
Caribeña Noche18 febrero 20263953
Caribeña Día17 febrero 20267301
Caribeña Noche17 febrero 20268798
Caribeña Día16 febrero 20268443
Caribeña Noche16 febrero 20261264
Caribeña Día15 febrero 20263720
Caribeña Noche15 febrero 20260280
Caribeña Día14 febrero 20263020
Caribeña Noche14 febrero 20265206
Caribeña Día13 febrero 20267301
Caribeña Noche13 febrero 20260293
Caribeña Día12 febrero 20260683
Caribeña Noche12 febrero 20266308
Caribeña Día11 febrero 20267922
Caribeña Noche11 febrero 20260925
Caribeña Día10 febrero 20264242
Caribeña Noche10 febrero 20261570
Caribeña Día09 febrero 20265828
Caribeña Noche09 febrero 20267092
Caribeña Día08 febrero 20264103
Caribeña Noche08 febrero 20263938

¿Cuánto cuesta jugar la Caribeña Noche y cómo reclamar el premio?

Las apuestas en Caribeña Noche operan con un esquema simple y flexible. El valor mínimo permitido es de 500 pesos colombianos y el máximo es de 10.000 pesos. El proceso de pago depende del monto obtenido, calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario).

Para premios inferiores a 48 UVT, se debe presentar el tiquete original en buen estado, el documento de identidad y una fotocopia legible de la cédula. Cuando el premio está entre 48 y 181 UVT, además de esos requisitos, es necesario diligenciar el formato SIPLAFT, disponible en los puntos de venta autorizados.

Si el premio supera las 182 UVT, se exige también una certificación bancaria vigente, con una fecha de expedición no mayor a 30 días. En este caso, el pago se realiza mediante transferencia electrónica en un plazo aproximado de ocho días hábiles. Para participar, es necesario comprar el tiquete en un punto de venta autorizado, elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999, definir el valor de la apuesta y conservar el comprobante, que será indispensable para cualquier proceso de reclamación.

Modalidades de la Caribeña Noche

Entre las principales modalidades de La Caribeña Noche se encuentran:

  • Cuatro cifras directo o superpleno: se gana al acertar el número completo en el orden exacto.
  • Cuatro cifras combinado: permite obtener premio si se aciertan las cuatro cifras en cualquier orden.
  • Tres cifras directo: el jugador acierta las tres últimas cifras en el orden exacto.
  • Tres cifras combinado: las tres últimas cifras pueden estar en cualquier orden.
  • Dos cifras o “pata”: se gana al acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.
  • Una cifra o “uña”: se gana al acertar la última cifra del número ganador.

Otros chances en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día

  • Lunes a sábado: 10:00 a. m.
  • Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana

  • Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día

  • Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde

  • Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día

  • Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte

  • Lunes a sábado: 1:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día

  • Lunes a sábado: 1:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día

  • Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día

  • Lunes a sábado: 2:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día

  • Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde

  • Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde

  • Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro

  • Lunes a viernes: 2:00 p. m.
  • Sábado: 9:00 p. m.
  • Domingo: 10:00 p. m.
  • Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol

  • Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche

  • Lunes a sábado: 6:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche

  • Lunes a viernes: 7:00 p. m.
  • Sábado: 10:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche

  • Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche

  • Lunes a sábado: 9:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche

  • Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche

  • Lunes a viernes: 10:00 p. m.
  • Sábado: 11:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche

  • Sábado: 10:15 p. m.
  • Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto

  • Sábado: 10:00 p. m.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL

