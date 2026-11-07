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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Caribeña Noche de hoy, sábado 7 de noviembre de 2026: consulte el número ganador del sorteo

Caribeña Noche de hoy, sábado 7 de noviembre de 2026: consulte el número ganador del sorteo

Conozca los resultados de la jornada y revise cómo comprobar si su tiquete coincide con las cifras ganadoras.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 7 de nov, 2026
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Caribeña Noche 31 de octubre de 2026: números ganadores con la quinta
Caribeña Noche 31 de octubre de 2026: números ganadores con la quinta -
Canva - Caribeña Noche

Este sábado 7 de noviembre se juega una nueva edición de Caribeña Noche en Colombia. Los participantes podrán consultar las cifras ganadoras de la jornada y verificar si su tiquete coincide con el resultado. Conozca cómo revisar el número y dónde confirmar la información oficial.

Resultado de Caribeña Noche hoy, 7 de noviembre

El resultado del sorteo de este sábado está pendiente de publicación. Quienes participaron en esta modalidad podrán consultar las cifras una vez finalice el juego y el operador publique el reporte correspondiente.
Estos son los datos de la jornada:

  • Fecha: sábado 7 de noviembre de 2026.
  • Juego: Caribeña Noche.
  • Número ganador: pendiente de publicación.
  • Última cifra: pendiente de publicación.

El resultado debe comprobarse en los canales oficiales del operador. Es importante revisar que las cifras correspondan a la edición nocturna y no a la modalidad diurna, pues se trata de sorteos independientes.

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Último resultado de Caribeña Noche
En el sorteo del viernes 6 de noviembre, el número ganador fue 8550 y la última cifra, 4, según los datos suministrados para la jornada anterior.

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¿Cómo consultar los resultados de Caribeña Noche?

Para saber si su apuesta obtuvo algún premio, puede seguir estos pasos:

  1. Ingrese a los canales oficiales del operador de Caribeña.
  2. Busque los resultados correspondientes al sábado 7 de noviembre.
  3. Seleccione la modalidad Noche.
  4. Compare el número publicado con las cifras de su tiquete.
  5. Consulte las condiciones del juego y los requisitos para reclamar un posible premio.

Al verificar la información, revise cuidadosamente cada cifra y la fecha del sorteo. Esto permite evitar confusiones con resultados de jornadas anteriores o con otros juegos.

Diferencias entre Caribeña Día y Caribeña Noche

Caribeña cuenta con dos modalidades: Día y Noche. Aunque comparten el nombre y hacen parte del mismo juego, cada una tiene su propio sorteo y publica resultados independientes.

Por eso, quienes participaron en la edición nocturna deben consultar específicamente las cifras de Caribeña Noche. El resultado de la modalidad Día no sirve para comprobar una apuesta realizada para el sorteo de la noche.

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¿Dónde verificar el número ganador de Caribeña Noche?

Los resultados deben consultarse en los medios oficiales del operador. Si utiliza páginas externas para revisar las cifras, contraste la información antes de considerar que obtuvo un premio.

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En caso de tener un tiquete con un resultado ganador, conserve el comprobante y consulte las condiciones y los plazos establecidos para realizar la reclamación.

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