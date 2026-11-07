Lotería de Boyacá resultados de hoy, sábado 7 de noviembre de 2026: número ganador y serie

La Lotería de Boyacá juega este sábado 7 de noviembre de 2026 un nuevo sorteo, en el que pondrá en juego su premio mayor de $15.000 millones. Los participantes esperan conocer la combinación ganadora de la jornada, así como los resultados de los premios secos que hacen parte del plan de premios.

Además del premio mayor, la entidad cuenta con diferentes categorías de premios que reconocen otras coincidencias entre los números del billete y los resultados del sorteo.

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Resultado de la Lotería de Boyacá hoy 7 de noviembre

Los resultados del sorteo de este sábado están pendientes de publicación.



Sorteo: pendiente de confirmación.

pendiente de confirmación. Número ganador del premio mayor: pendiente de publicación.

pendiente de publicación. Serie: pendiente de publicación.

¿A qué hora juega la Lotería de Boyacá?

La Lotería de Boyacá realiza sus sorteos todos los sábados a las 10:30 p. m. Los jugadores pueden consultar los resultados una vez termine la transmisión y se publiquen los datos oficiales de la jornada.



Para ganar el premio mayor es necesario acertar tanto el número como la serie sorteada. El plan de premios también contempla otras categorías y premios secos que se distribuyen durante cada sorteo.

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Qué hacer si resulta ganador

Una vez se conozcan los resultados, se recomienda conservar el billete original en buen estado, pues es el documento necesario para acreditar la propiedad del premio.

El proceso de reclamación requiere presentar el billete ganador y los documentos de identificación exigidos por la normativa vigente. En el caso de premios de alto valor, pueden aplicarse procedimientos adicionales de validación por parte de la entidad organizadora.

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También es importante verificar los resultados a través de los canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite para cobrar el premio.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó la información.