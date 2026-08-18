Resultados Caribeña Noche, último sorteo martes 18 de agosto de 2026: números ganadores

Resultados de Caribeña Noche: números ganadores de este martes 18 de agosto de 2026

Los participantes del chance Caribeña Noche que jugaron este martes 18 de agosto de 2026 ya pueden verificar la combinación que entregará el premio mayor de esta jornada en el país.



¿Qué número cayó en la Caribeña Noche este martes 18 de agosto?

A continuación se presenta el reporte oficial correspondiente al último sorteo del juego Caribeña Noche:



Número ganador: Pendiente

Pendiente La "Quinta" cifra: Pendiente

Este resultado debe ser validado directamente en los tiquetes impresos adquiridos en los puntos de venta autorizados o distribuidores oficiales de la red de juegos de suerte y azar antes de realizar cualquier reclamo de premios.



¿Cómo reclamar un premio del chance Caribeña Noche en Colombia?

El procedimiento para hacer efectivo un tiquete premiado de la Caribeña Noche exige el cumplimiento de ciertos requisitos legales y operativos estipulados por los operadores del juego y las entidades de control.



Documentos requeridos para el cobro

Para la entrega de sumas de dinero obtenidas en sorteos de chance, la persona ganadora debe dirigirse a una agencia o punto de venta autorizado portando los siguientes elementos:



Tiquete original de apuesta: Es el único comprobante válido para certificar la jugada. Debe presentarse en buen estado, sin tachaduras, enmiendas, deterioro ni alteraciones en el código de barras o los datos del sorteo.

Es el único comprobante válido para certificar la jugada. Debe presentarse en buen estado, sin tachaduras, enmiendas, deterioro ni alteraciones en el código de barras o los datos del sorteo. Documento de identidad: Cédula de ciudadanía original para ciudadanos colombianos o cédula de extranjería/pasaporte vigente para ciudadanos extranjeros.

Cédula de ciudadanía original para ciudadanos colombianos o cédula de extranjería/pasaporte vigente para ciudadanos extranjeros. Formulario de cobro de premios: Dependiendo de la cuantía del premio, el operador puede solicitar el diligenciamiento de un formato de identificación del cliente bajo los sistemas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo (SARLAFT).

En caso de que el valor del premio supere los montos fijados para pagos directos en caja chica, el apostador deberá acudir a las sedes principales o del concesionario autorizado para iniciar el trámite de consignación bancaria o cheque de gerencia.



Impuestos y retenciones sobre los premios del chance

Todos los premios monetarios derivados de juegos de suerte y azar en el territorio colombiano están sujetos a las disposiciones tributarias vigentes fijadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).



Retención por ganancias ocasionales

De acuerdo con el Estatuto Tributario en Colombia, los premios obtenidos mediante el chance o loterías aplican para la retención en la fuente a título de ganancia ocasional:



Tarifa aplicable: Los premios de juegos de suerte y azar aplican una retención en la fuente del 20% sobre el valor total del incentivo cuando este supera la cuantía mínima exenta fijada por la ley en Unidades de Valor Tributario (UVT).

Los premios de juegos de suerte y azar aplican una retención en la fuente del 20% sobre el valor total del incentivo cuando este supera la cuantía mínima exenta fijada por la ley en Unidades de Valor Tributario (UVT). Descuento automático: El operador de juego o concesionario realiza el descuento del porcentaje correspondiente en el momento de efectuar el pago, entregando al ganador el valor neto junto con el certificado de retención equivalente.

Es importante que los contribuyentes consideren la inclusión de estos ingresos dentro de su declaración de renta anual según su condición fiscal y topes patrimoniales o de ingresos del año gravable respectivo.



Importancia de jugar en establecimientos autorizados por Coljuegos

Jugar chance o lotería en puntos legales garantiza el pago oportuno de los incentivos y contribuye de forma directa al financiamiento del sistema público de salud en Colombia. Coljuegos, como empresa industrial y comercial del Estado encargada de administrar y explotar los juegos de suerte y azar en el ámbito nacional, junto con las secretarías de gobierno departamentales, supervisa la operación de la Caribeña Noche y exige a las concesiones el cumplimiento estricto de las garantías financieras y operativas.

Efectuar apuestas en sitios informales o no autorizados expone a las personas a riesgos de fraude, invalidez de los billetes o tiquetes y la imposibilidad de reclamar legalmente los montos ganados. La verificación periódica de los tiquetes en agencias oficiales asegura la transparencia y efectividad de cada sorteo realizado en la red nacional.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

