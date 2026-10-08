¡Cayó Super Astro Sol! Vea resultados de hoy, 8 de octubre de 2026: números ganadores y signo

El sorteo del Super Astro Sol de este jueves 8 de octubre de 2026 se realiza a las 4:00 p. m., con la extracción de las balotas y la selección del signo del zodiaco. Los seguidores de este juego de azar en Colombia podrán verificar la combinación de la jornada y comprobar sus aciertos. El juego cuenta con la administración del concesionario Corredor Empresarial y con la supervisión de Coljuegos para la distribución de fondos con destino al sector de la salud.

La jornada de este jueves sucede al sorteo 5549 del miércoles 7 de octubre de 2026, en el cual el número ganador fue el 6676, con el signo Capricornio.

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Resultado del Super Astro Sol del 8 de octubre de 2026 y tabla de aciertos

El resultado del sorteo de este jueves 8 de octubre de 2026 quedará registrado una vez se realice la extracción de las balotas y se verifique la combinación ganadora.



Número ganador del 8 de octubre de 2026: 6389.

6389. Signo del zodiaco: Aries.

Aries. Sorteo: 5550.

En caso de coincidencia en las cuatro cifras y el signo, la persona accede a la categoría de tope de pago en el plan de premios. El sistema también otorga incentivos para las combinaciones de tres cifras con el signo y de dos cifras con el signo.



Funcionamiento del plan de premios y modalidades de juego

El Super Astro Sol contempla reglas para la fijación de los pagos según el valor de la apuesta. La modalidad de cuatro cifras requiere la coincidencia de los cuatro números en la secuencia de extracción junto con el signo del zodiaco seleccionado en la jugada.

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Para la categoría de tres cifras, el juego exige acertar los tres números finales del resultado junto con el signo del zodiaco. En la modalidad de dos cifras, el acierto se concentra en los dos números finales, también en combinación con el signo. Estas opciones permiten acceder a pagos según el número de aciertos.

Procedimiento para la reclamación de premios y normas de cobro

Para reclamar un premio, el comprador debe acudir a los puntos de venta o a las oficinas del concesionario con los documentos exigidos. El procedimiento requiere presentar el tiquete original sin tachaduras ni alteraciones y el documento de identidad junto con la fotocopia de la cédula para validar los datos.

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El trámite se rige por las disposiciones del contrato de concesión 2157 y la normatividad de Coljuegos para los juegos de suerte y azar en Colombia. Para los premios sujetos a retenciones, pueden requerirse los formularios correspondientes y la certificación de una cuenta bancaria. El desembolso se realiza conforme a los procedimientos establecidos.

Los compradores también pueden consultar los certificados de impuestos y premios en la plataforma de Corredor Empresarial.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.