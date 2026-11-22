El Dorado Noche realiza este domingo, 22 de noviembre de 2026, un nuevo sorteo. Se trata de uno de los chances más consultados del país. Este juego se realiza diariamente y entrega un número ganador de cuatro cifras acompañado de una quinta balota, dato que también es tenido en cuenta por los apostadores al momento de revisar los resultados.



Resultados del Dorado Noche hoy 22 de noviembre de 2026

Una vez concluido el sorteo de este domingo, estos fueron los resultados publicados para el Dorado Noche:



Número ganador: 5592

Quinta balota: 9

Los jugadores pueden comparar estos números con los registrados en sus tiquetes para verificar si lograron algún acierto en las diferentes modalidades de apuesta disponibles.



¿A qué hora juega el Dorado Noche?

El horario del Dorado Noche varía dependiendo del día de la semana. Entre lunes y viernes el sorteo suele realizarse alrededor de las 10:05 de la noche, mientras que los sábados se lleva a cabo cerca de las 10:15 p. m. Los domingos y festivos, en cambio, se adelanta y se juega aproximadamente a las 7:25 p. m. Esta variación en los horarios hace que muchos apostadores consulten cada día la programación antes de registrar sus números.

El Dorado Noche funciona bajo la modalidad tradicional de chance. Los participantes deben seleccionar una combinación de cuatro cifras comprendidas entre el 0000 y el 9999 y realizar la apuesta en un punto autorizado. Posteriormente, el jugador define el valor que desea apostar y la modalidad en la que participará. Una vez se realiza el sorteo, el resultado oficial determina los ganadores según el nivel de coincidencia entre los números apostados y la combinación extraída. Una de las características del Dorado Noche es que ofrece varias formas de ganar. Las modalidades más utilizadas son:



Cuatro cifras directas.

Cuatro cifras combinadas.

Tres cifras.

Dos cifras o pata.

Una cifra o uña.

Portales especializados indican que el premio principal puede alcanzar pagos de hasta 4.500 veces el valor apostado cuando se aciertan las cuatro cifras en orden exacto. También existen pagos para quienes logran coincidencias parciales de tres, dos o una cifra. Además del número principal, el Dorado Noche publica una quinta balota que acompaña cada resultado oficial. Esta cifra adicional forma parte de algunas modalidades especiales del juego, por lo que los apostadores suelen verificar tanto el número ganador de cuatro cifras como la quinta balota antes de confirmar si obtuvieron algún premio.

Un chance que se juega todos los días

El Dorado Noche se ha consolidado entre los sorteos de chance más consultados en Colombia gracias a su frecuencia diaria y a la facilidad de participación. Forma parte de la familia de sorteos Dorado, junto con Dorado Mañana y Dorado Tarde, y mantiene una amplia base de jugadores que revisan cada noche los números ganadores. Los resultados oficiales pueden verificarse en los puntos autorizados de venta y en las plataformas especializadas que publican diariamente la combinación ganadora. Como ocurre con todos los juegos de suerte y azar, cada sorteo es independiente, por lo que los números anteriores no influyen en los resultados futuros.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL