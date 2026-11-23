El precio del dólar en Colombia comenzó la semana con una nueva cotización al alza. Este lunes 23 de noviembre de 2026, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) se ubicó en $3.461,92, lo que representa un incremento de $46,82 frente a los $3.415,10 registrados el viernes 20 de noviembre. De acuerdo con la información publicada por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), la cotización vigente corresponde al periodo comprendido entre el sábado 21 y el lunes 23 de noviembre.

Así, quienes tienen obligaciones en dólares, planean viajar o realizan compras internacionales deben tener en cuenta el nuevo valor de referencia de la moneda estadounidense. El comportamiento de la divisa también muestra un avance frente a las cotizaciones de las semanas anteriores, luego de varios días de incrementos que llevaron la TRM desde niveles cercanos a los $3.300 hasta superar los $3.400.



¿Cómo se ha comportado el dólar en Colombia durante la última semana?

La cotización oficial muestra una tendencia ascendente durante los últimos días. El viernes 13 de noviembre, la TRM se encontraba en $3.301,91 y, aunque presentó algunas variaciones, terminó la semana siguiente por encima de los $3.400. Este es el comportamiento de la tasa de referencia en las últimas jornadas:



Fecha

TRM

Lunes 16 de noviembre

$3.316,70

Martes 17 de noviembre

$3.316,70

Miércoles 18 de noviembre

$3.309,55

Jueves 19 de noviembre

$3.326,96

Viernes 20 de noviembre

$3.415,10

Sábado 21 de noviembre

$3.461,92

Domingo 22 de noviembre

$3.461,92

Lunes 23 de noviembre

$3.461,92

El movimiento más importante se produjo entre el jueves 19 y el viernes 20 de noviembre, cuando la tasa pasó de $3.326,96 a $3.415,10. Posteriormente, la cotización llegó a $3.461,92, valor que se mantuvo durante el fin de semana y este lunes. En comparación con el lunes 16 de noviembre, la TRM aumentó $145,22, equivalente a un incremento aproximado del 4,38 %.



Precio del dólar en casas de cambio hoy en Colombia

Para quienes necesitan comprar o vender dólares en efectivo, es importante tener presente que las casas de cambio manejan precios diferentes a la TRM. Sus tarifas dependen de la disponibilidad de divisas, la ubicación del establecimiento y las condiciones del mercado. Según los datos publicados por Precio del Dólar Colombia para el 23 de noviembre, estos son los promedios de compra y venta en varias ciudades:



Ciudad

Le compran

Le venden

Bogotá

$3.281

$3.407

Medellín

$3.256

$3.368

Cali

$3.183

$3.397

Barranquilla

$3.100

$3.290

¿Cómo se ha comportado el dólar durante noviembre?

Durante las últimas semanas, la moneda estadounidense ha registrado varios movimientos al alza en Colombia. La tabla histórica de la TRM permite observar cómo ha cambiado su cotización desde finales de octubre. El 30 de octubre, por ejemplo, el dólar se ubicaba en $3.166,91. Para el 6 de noviembre había llegado a $3.228,26 y, el 13 de noviembre, alcanzó los $3.301,91.

Publicidad

Posteriormente, la tasa presentó nuevos movimientos. El 17 de noviembre se estableció en $3.316,70, mientras que el 19 de noviembre llegó a $3.326,96. El viernes 20 de noviembre se produjo otro incremento, que llevó la TRM a $3.415,10. Finalmente, para el periodo comprendido entre el 21 y el 23 de noviembre, la cotización quedó en $3.461,92. De esta manera, el dólar acumuló un aumento de $295,01 entre el 30 de octubre y este lunes 23 de noviembre.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL