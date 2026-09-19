Chontico Día: números ganadores del sorteo de hoy sábado 19 de septiembre de 2026

El Chontico Día es un chance de Colombia asociado principalmente con el Valle del Cauca y otros departamentos del suroccidente del país. El juego permite realizar apuestas con diferentes cantidades de cifras y modalidades, de acuerdo con la opción seleccionada por cada participante. Su sorteo se realiza diariamente a la 1:00 de la tarde



¿Cómo se puede jugar el Chontico Día?

El Chontico Día cuenta con varias modalidades, que se diferencian por la cantidad de cifras que debe acertar el jugador y por el orden en el que estas deben coincidir con el resultado.

Estas son las opciones disponibles:



4 cifras directo o superpleno: se deben acertar las cuatro cifras en el mismo orden del número ganador.

4 cifras combinado: es necesario acertar las cuatro cifras, pero no importa el orden en el que aparezcan.

3 cifras directo: se deben acertar las últimas tres cifras y conservar el orden correspondiente.

3 cifras combinado: permite acertar las últimas tres cifras sin importar su posición.

2 cifras o pata: consiste en acertar las dos últimas cifras en el mismo orden.

1 cifra o uña: se debe acertar la última cifra del número ganador.

La modalidad elegida determina la forma en la que se compara la apuesta con el resultado del sorteo.

¿Cuánto cuesta jugar Chontico Día?

El valor de la apuesta depende de la modalidad seleccionada por el participante. De acuerdo con la información suministrada, el monto mínimo para jugar es de $500, mientras que el máximo permitido es de $10.000.



Antes de realizar una apuesta, el participante puede escoger tanto la modalidad como el valor que desea destinar al juego, dentro de los límites establecidos.



Resultado del Chontico Día hoy sábado 19 de septiembre

Para este sábado 19 de septiembre, el resultado es:



Número ganador: Pendiente

Dos últimas cifras: Pendiente

Tres últimas cifras: Pendiente

Quinta cifra: Pendiente

Los participantes deben revisar el resultado y compararlo con la modalidad que seleccionaron al momento de realizar su apuesta. También es recomendable conservar el tiquete para verificarlo con el vendedor correspondiente.



¿Cómo reclamar un premio del Chontico Día?

Quienes tengan una apuesta ganadora deben conservar el tiquete original, ya que este hace parte de los documentos necesarios para solicitar el pago del premio.

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Para realizar el proceso de reclamación se requiere:



Tiquete original, diligenciado correctamente y en buen estado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Copia legible de la cédula.

Los requisitos pueden variar dependiendo del valor del premio. Para premios menores a 48 UVT, se solicita la documentación básica.En el caso de premios entre 48 y 181 UVT, el ganador debe diligenciar además el formulario SIPLAFT.

Para premios superiores a 182 UVT, se debe presentar una certificación bancaria vigente, con una fecha de expedición no mayor a 30 días. Una vez realizada la validación correspondiente, el pago se efectúa mediante transferencia bancaria.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co