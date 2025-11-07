Resultados Chontico Día último sorteo hoy, viernes 7 de noviembre de 2025: números ganadores

Publicidad
El Chontico Día, uno de los juegos de azar que más se juegan en el Valle del Cauca, lleva a cabo este viernes, 7 de noviembre de 2025, el sorteo 8241. La transmisión en vivo se realiza a la 1:00 de la tarde todos los días, incluyendo festivos. Durante la emisión del Chontico Día, se muestra el proceso de extracción de cifras, conforme a lo establecido por el sistema de juego. Cada fase del sorteo se realiza bajo controles definidos por la normativa vigente. Estos procedimientos se aplican para asegurar que el desarrollo se lleve a cabo según lo previsto. Al finalizar, la Lotería del Valle del Cauca publica el número correspondiente.
Número ganador:
Quinta cifra:
Los sorteos del Chontico se realizan en los siguientes horarios:
|Chance
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Super Chontico Noche
|6351
|06 de Noviembre del 2025
|7028
|Chontico Noche
|6350
|06 de Noviembre del 2025
|8780
|Chontico Día
|8241
|06 de Noviembre del 2025
|0395
|Chontico Noche
|6349
|05 de Noviembre del 2025
|6830
|Chontico Día
|8240
|05 de Noviembre del 2025
|0511
|Chontico Noche
|6348
|04 de Noviembre del 2025
|2107
|Chontico Día
|8239
|04 de Noviembre del 2025
|4137
|Chontico Noche
|6347
|03 de Noviembre del 2025
|7599
|Chontico Día
|8238
|03 de Noviembre del 2025
|2651
|Chontico Noche
|6346
|02 de Noviembre del 2025
|7952
|Chontico Día
|8237
|02 de Noviembre del 2025
|0619
|Chontico Noche
|6345
|01 de Noviembre del 2025
|4022
|Chontico Día
|8236
|01 de Noviembre del 2025
|4395
|Chontico Noche
|6344
|31 de Octubre del 2025
|5983
|Chontico Día
|8235
|31 de Octubre del 2025
|1258
|Super Chontico Noche
|6343
|30 de Octubre del 2025
|8081
|Chontico Noche
|6342
|30 de Octubre del 2025
|2869
|Chontico Día
|8234
|30 de Octubre del 2025
|3691
|Chontico Noche
|6341
|29 de Octubre del 2025
|5131
|Chontico Día
|8233
|29 de Octubre del 2025
|5718
|Chontico Noche
|6340
|28 de Octubre del 2025
|7079
|Chontico Día
|8232
|28 de Octubre del 2025
|2599
Los puntos de venta incluyen establecimientos como tiendas, droguerías, papelerías, supermercados y plataformas como Paga Todo en Bogotá, Soacha y Cundinamarca. El sistema permite seleccionar el número manualmente o dejar que el sistema lo asigne de forma aleatoria. El valor mínimo de la apuesta es de $500.
El chance Chontico ofrece diferentes formas de ganar, según la cantidad de cifras acertadas y el tipo de apuesta:
El tipo de apuesta debe ser definido al momento de comprar el tiquete. Cada modalidad tiene condiciones específicas de acierto.
El procedimiento para reclamar un premio depende del monto ganado:
En algunos casos, se puede requerir documentación adicional como el RUT o formularios de certificación para personas no declarantes. El pago se realiza mediante cheque, el cual debe ser cobrado en una entidad bancaria autorizada. El tiquete ganador tiene una vigencia de un año a partir de la fecha del sorteo. Pasado ese plazo, el derecho al cobro prescribe, según lo establecido en el artículo 12 de la Ley 1393 de 2010. El chance Chontico está regulado por Coljuegos, entidad encargada de supervisar los juegos de suerte y azar en Colombia. La operación del juego está autorizada por la Lotería del Valle del Cauca, que garantiza la legalidad y transparencia de los sorteos.
ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL