Chontico Día hoy, miércoles 2 de septiembre: números ganadores del último sorteo

La jornada de este miércoles 2 de septiembre de 2026 arranca con las miradas puestas en las tómbolas del Chontico Día, una de las opciones predilectas de la ciudadanía a la hora de probar su suerte. Bajo la constante supervisión de las autoridades de control de juegos de suerte y azar en Colombia, el sorteo busca entregar una jornada más de alegrías económicas a sus miles de seguidores habituales.



Módulo de información oficial: Resultado del día

A la espera de la lectura final de las balotas y la validación por parte del comité técnico, este es el espacio reservado para la publicación de la combinación ganadora:

Sorteo: Chontico Día

Chontico Día Fecha: Miércoles, 2 de septiembre de 2026

Miércoles, 2 de septiembre de 2026 Número Ganador de 4 Cifras:

Serie / Quinta Balota:

(Actualización en curso: Los datos se verificarán una vez concluya la transmisión en vivo por la señal regional de Telepacífico y los concesionarios emitan el acta oficial de escrutinio).



Guía práctica para el apostador: mecánica y montos de apuesta

A diferencia de las loterías tradicionales, el chance ofrece un abanico dinámico de posibilidades de victoria ajustado al tipo de riesgo que desee asumir cada participante.

Para participar basta con ser mayor de edad y acudir a cualquier red concesionaria autorizada a nivel nacional (como SuperGIROS, Gane o Paga Todo). El usuario escoge una cifra que varía entre 1 y 4 dígitos, determinando con libertad el monto a invertir.



Monto mínimo: Se puede realizar una apuesta legal desde solo $500 pesos .

Se puede realizar una apuesta legal desde solo . Monto máximo sugerido: $25.000 pesos por tiquete.

Plan de Premios

Los incentivos económicos se calculan sobre el valor neto de la apuesta (descontando el IVA correspondiente del 19%):



Directo 4 Cifras Coincidencias exactas en orden de izquierda a derecha 4.500 veces lo apostado Combinado 4 Cifras Mismos cuatro números en cualquier orden 308 veces lo apostado Directo 3 Cifras Coincidencia en las tres últimas cifras en orden 400 veces lo apostado Combinado 3 Cifras Mismos tres números en cualquier orden 83 veces lo apostado La Pata (2 Cifras) Coincidencia en las últimas dos cifras 50 veces lo apostado La Uña (1 Cifra) Coincidencia en la última cifra 5 veces lo apostado

Protocolo Legal: ¿Cómo efectivizar el cobro del premio?

Si al contrastar su tiquete con el boletín emitido hoy resulta favorecido, es determinante seguir una serie de pasos administrativos para asegurar la recepción del dinero sin inconvenientes:



Verificación y custodia del comprobante: El tiquete emitido por la terminal es un título valor al portador. Manténgalo libre de humedad, tachaduras, enmendaduras o roturas, ya que cualquier alteración es causal de anulación. Procedimiento para cobros menores: Si la cifra obtenida no supera los límites fijados por la norma tributaria para la retención en la fuente (menos de 48 UVT), puede acercarse de inmediato a cualquier punto de venta habilitado portando su cédula de ciudadanía original para recibir el pago en efectivo. Procedimiento para cobros mayores: En ganancias de cuantías elevadas (especialmente aquellas que superen las 182 UVT), la reclamación se gestiona en las sedes administrativas de la empresa concesionaria. El ganador deberá radicar su cédula original, fotocopia legible, Registro Único Tributario (RUT) actualizado y una certificación de cuenta bancaria. Por normas de seguridad y bancarización, el pago se efectúa mediante transferencia o cheque, aplicando la deducción del impuesto por ganancias ocasionales que dicta la ley colombiana.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.