Chontico Día: ¿qué número cayó en el último sorteo del jueves 5 de noviembre de 2026?

El sistema del Chontico Día se fundamenta en un mecanismo electromecánico transparente que extrae de forma aleatoria cuatro balotas numeradas del 0 al 9, generando combinaciones que van desde el 0000 hasta el 9999. Adicionalmente, el juego incorpora el recurso de la quinta balota para habilitar modalidades con incentivos multiplicadores.



La liquidación de las ganancias para los apostadores se calcula sobre el valor neto de la inversión (excluyendo el 19% del IVA legal), aplicando los siguientes multiplicadores según el grado de acierto:



Cuatro cifras directo (Superpleno): Retribuye 4.500 veces el valor apostado al acertar todos los dígitos en la secuencia exacta.

Retribuye el valor apostado al acertar todos los dígitos en la secuencia exacta. Cuatro cifras combinado: Cancela 308 veces lo invertido si se aciertan las cuatro cifras en cualquier orden.

Cancela lo invertido si se aciertan las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: Paga 400 veces el monto jugado al coincidir con los últimos tres dígitos en orden.

Paga el monto jugado al coincidir con los últimos tres dígitos en orden. Tres cifras combinado: Otorga 83 veces la apuesta al acertar los últimos tres números sin importar la posición.

Otorga la apuesta al acertar los últimos tres números sin importar la posición. Dos cifras ("La pata"): Devuelve 50 veces el valor de la jugada al atinar los dos últimos dígitos.

Devuelve el valor de la jugada al atinar los dos últimos dígitos. Una cifra ("La uña"): Cancela 5 veces lo apostado al coincidir exclusivamente con el último número.

Módulo de Divulgación: Resultados Oficiales — Jueves 5 de noviembre de 2026

La mesa de redacción mantiene habilitado el siguiente espacio para la actualización inmediata de las cifras ganadoras tras el sorteo de la tarde:



NÚMERO GANADOR 0158 QUINTA BALOTA 4

Protocolo legal y pautas administrativas para el cobro de premios

En caso de que el boleto físico resulte favorecido en esta jornada, el apostador debe ceñirse estrictamente a las directrices de la legislación colombiana (Ley 643 de 2001) para reclamar sus fondos de manera segura:



Estado físico del tiquete: El comprobante impreso por la terminal autorizada opera como un título valor al portador. Debe conservarse impecable, sin enmiendas, raspaduras, tachaduras ni daños por humedad que obstaculicen la lectura de sus códigos de seguridad. Procedimiento para premios de menor cuantía (Inferiores a 48 UVT): El cobro puede efectuarse de inmediato y en efectivo presentándose con la cédula de ciudadanía original en cualquier punto de servicio de la red concesionaria donde se realizó la apuesta. Procedimiento para premios de mayor cuantía (Superiores a 48 o 182 UVT): La reclamación exige un trámite presencial en las oficinas administrativas principales del operador del juego. El titular debe consignar el tiquete original, fotocopia legible del documento de identidad, el RUT actualizado y una certificación bancaria reciente para el respectivo desembolso por transferencia electrónica o cheque. Retenciones tributarias: Los premios elevados están sujetos por ley a las deducciones correspondientes por concepto de retención en la fuente e impuesto de ganancias ocasionales administrados por la DIAN.

Calendario operativo, horarios y canales oficiales de transmisión

La constancia en su parrilla de emisión es uno de los atributos que mayor confianza otorga a los apostadores del suroccidente y de todo el país. El seguimiento del sorteo se rige bajo el siguiente cronograma:



Jornadas regulares (Lunes a sábados): El sorteo del Chontico Día se ejecuta en directo puntualmente a la 1:00 p.m. (hora legal colombiana).

El sorteo del Chontico Día se ejecuta en directo puntualmente a la (hora legal colombiana). Domingos y días festivos: La emisión diurna se mantiene habitualmente en la franja de la 1:00 p.m. , salvo ajustes específicos determinados por la red concesionaria en festividades nacionales.

La emisión diurna se mantiene habitualmente en la franja de la , salvo ajustes específicos determinados por la red concesionaria en festividades nacionales. Medios de difusión: La transmisión oficial en televisión abierta corre por cuenta de la señal del canal regional Telepacífico. Asimismo, los boletines con los resultados certificados se publican de manera instantánea en las plataformas digitales y terminales de redes autorizadas como Gane, SuperGIROS y Paga Todo.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.