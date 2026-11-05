¿Cuál es el precio del Dólar hoy en Colombia? Así abrió la TRM este jueves 5 de noviembre

Para la jornada de este jueves 5 de noviembre de 2026, la Superintendencia Financiera fijó la TRM del dólar en $3.221,19 COP, mientras que el mercado interbancario inició operaciones con una tasa de apertura de $3.232,50 COP. La jornada arranca marcada por una tendencia a la baja de 14,40 pesos respecto al cierre previo, respondiendo a un entorno de liquidez internacional y al atractivo continuo de los rendimientos en pesos colombianos frente a los activos en dólares.



Factores clave que mueven el precio del dólar

El comportamiento de la tasa de cambio en Colombia responde a la confluencia de variables internacionales y condiciones locales:

Política monetaria de la Reserva Federal (Fed): Las expectativas del mercado global frente a los próximos movimientos en los tipos de interés en Estados Unidos influyen en el atractivo del billete verde, redirigiendo capitales hacia emergentes o fortaleciendo la divisa norteamericana.

Las expectativas del mercado global frente a los próximos movimientos en los tipos de interés en Estados Unidos influyen en el atractivo del billete verde, redirigiendo capitales hacia emergentes o fortaleciendo la divisa norteamericana. Diferencial de tasas local y renta fija: La postura del Banco de la República sobre las tasas de interés locales mantiene un margen de rentabilidad atractivo en pesos, incentivando el ingreso de divisas de portafolio hacia títulos de deuda pública (TES).

La postura del Banco de la República sobre las tasas de interés locales mantiene un margen de rentabilidad atractivo en pesos, incentivando el ingreso de divisas de portafolio hacia títulos de deuda pública (TES). Comportamiento del petróleo: La cotización de los crudos de referencia (Brent y WTI) influye en el volumen de divisas que ingresan por exportaciones minero-energéticas, impactando de forma directa la oferta disponible en el mercado Spot.

La cotización de los crudos de referencia (Brent y WTI) influye en el volumen de divisas que ingresan por exportaciones minero-energéticas, impactando de forma directa la oferta disponible en el mercado Spot. Entorno macroeconómico y fiscal: La liquidez corporativa de fin de año y la confianza de los inversionistas extranjeros en el desempeño fiscal del país dictan la prima de riesgo y el sesgo de la divisa a corto plazo.

Dólar en efectivo: cotización en casas de cambio por ciudades

En el mercado minorista, las casas de cambio operan según la demanda directa y la oferta de billetes físicos en cada región. Para este 5 de noviembre, el precio promedio nacional en ventanilla se ubica en $3.140 COP para la compra y $3.230 COP para la venta:



Ciudad Precio de Compra (Promedio) Precio de Venta (Promedio)

CIUDAD PRECIO DE COMPRA (PROMEDIO) PRECIO DE VENTA (PROMEDIO) Bogotá D.C. $3.160 COP $3.220 COP Medellín $3.100 COP $3.210 COP Cali $3.100 COP $3.250 COP Cúcuta $3.210 COP $3.260 COP Pereira $3.730 COP $3.800 COP Cartagena $3.750 COP $3.980 COP

Lectura de mercado: Cúcuta y Bogotá mantienen márgenes de compra en efectivo competitivos debido al constante flujo comercial, mientras que destinos turísticos como Cartagena y Pereira registran márgenes de venta más amplios asociados al flujo estacional de viajeros.



Evolución del mercado en la última semana

A lo largo de los últimos siete días, la divisa norteamericana en el mercado interbancario mostró un comportamiento de oscilación controlada tras haber tocado mínimos a finales de octubre:

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Jueves 29 de octubre: $3.162,35 COP

$3.162,35 COP Viernes 30 de octubre: $3.166,91 COP

$3.166,91 COP Sábado 31 de oct. a Lunes 2 de nov.: $3.182,99 COP

$3.182,99 COP Martes 3 de noviembre: $3.182,99 COP

$3.182,99 COP Miércoles 4 de noviembre: $3.235,59 COP

$3.235,59 COP Jueves 5 de noviembre (Hoy): $3.221,19 COP

En el acumulado de los últimos siete días, el dólar evidencia un ajuste alcista del 1,86% (+$58,84 pesos), recuperando terreno frente al piso de los $3.160 COP registrado a finales de octubre. Para este jueves 5 de noviembre de 2026, la Superintendencia Financiera de Colombia certificó la Tasa Representativa del Mercado (TRM) en $3.221,19 COP.



El dato oficial marca un retroceso diario de $14,40 pesos (-0,45%) en comparación con la tasa del miércoles ($3.235,59), corrigiendo parte de la subida observada en la jornada previa. A nivel interanual, la divisa norteamericana mantiene una pérdida del 16,82% frente al mismo periodo del año anterior (-$651,28 pesos), confirmando que la tendencia de mediano plazo sigue favoreciendo la solidez del peso colombiano en el mercado cambiario regional.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.