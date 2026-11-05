¿Qué número cayó en el Dorado Mañana de hoy, viernes 5 de noviembre? Resultados oficiales del sorteo

El calendario de noviembre avanza y la jornada de este jueves 5 de noviembre de 2026 abre una nueva oportunidad para miles de colombianos que siguen con atención las extracciones matutinas. El Dorado Mañana, una de las referencias más consolidadas de la oferta de chance legal en Bogotá y el departamento de Cundinamarca, pone a rodar de nuevo sus balotas bajo estricta vigilancia institucional, reafirmándose no solo como un dinamizador de la ilusión popular, sino como un pilar fundamental en la recolección de aportes fiscales para la salud en el país.



Resultados de hoy, jueves 5 de noviembre

NÚMERO GANADOR 2781 QUINTA BALOTA 0

(Nota: El cuadro anterior se completará en tiempo real tan pronto la mesa técnica y los delegados de la Secretaría de Gobierno certifiquen el escrutinio final de la mañana).



PROTOCOLO DE RECLAMO: ¿CÓMO HACER EFECTIVO EL DINERO?

En caso de que la combinación del tiquete coincida con las cifras extraídas en la jornada de hoy, los apostadores deben adelantar el proceso de cobro respetando las exigencias de la ley colombiana de juegos de suerte y azar:



Integridad del tiquete: El comprobante emitido en el punto de venta autorizado (como la red Paga Todo) es un título valor al portador. Para ser aceptado, debe estar limpio, sin arrugas severas, tachaduras, enmendaduras ni roturas sobre la línea de seguridad o el código de barras.

El comprobante emitido en el punto de venta autorizado (como la red Paga Todo) es un título valor al portador. Para ser aceptado, debe estar limpio, sin arrugas severas, tachaduras, enmendaduras ni roturas sobre la línea de seguridad o el código de barras. Documentación en regla: El beneficiario debe presentarse en la oficina o sucursal habilitada con su cédula de ciudadanía original (o documento de extranjería vigente) y una fotocopia legible por ambos lados.

El beneficiario debe presentarse en la oficina o sucursal habilitada con su (o documento de extranjería vigente) y una fotocopia legible por ambos lados. Retención por ganancias ocasionales: De acuerdo con la normativa tributaria para 2026, si la suma a entregar supera el umbral de 48 UVT (Unidades de Valor Tributario), la red de pagos descontará un 20% obligatorio en la fuente.

De acuerdo con la normativa tributaria para 2026, si la suma a entregar supera el umbral de (Unidades de Valor Tributario), la red de pagos descontará un obligatorio en la fuente. Vencimiento del plazo: La legislación estipula un periodo de un año calendario desde la fecha del sorteo para retirar las ganancias. De no reclamarse en ese tiempo, el dinero se transfiere de forma irrevocable al sistema público de salud.

DINÁMICA DE JUEGO Y ESCALA DE RETRIBUCIÓN

A diferencia del formato cerrado de la lotería tradicional, el Dorado Mañana opera bajo la modalidad de chance parametrizado, donde el jugador elige tanto las cifras como el monto a apostar (disponible desde montos accesibles como $500 o $1.000 pesos, más el IVA).

El sorteo utiliza urnas neumáticas automatizadas para la extracción independiente de balotas numeradas del 0 al 9. Según la precisión de la jugada, el plan de premios premia al usuario con multiplicadores fijos sobre el importe jugado:



4 Cifras Directo: Paga 4.500 veces el valor apostado.

Paga el valor apostado. 4 Cifras Combinado: Otorga 208 veces lo invertido (acertando las cifras en cualquier orden).

Otorga lo invertido (acertando las cifras en cualquier orden). 3 Cifras Directo: Retribuye 400 veces la apuesta.

Retribuye la apuesta. 3 Cifras Combinado: Paga 83 veces la suma jugada.

Paga la suma jugada. 2 Cifras (Pata): Devuelve 50 veces el valor apostado.

Devuelve el valor apostado. 1 Cifra (Uña): Entrega 5 veces lo invertido.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.