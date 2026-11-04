De la Espriella firmó la Ley de Sometimiento, la primera aprobada por el Congreso en su Gobierno

El presidente Abelardo de la Espriella firmó esta noche la Ley de Sometimiento presentada por su Gobierno y aprobada por el Congreso de la República. La ley que acaba con la figura de gestores de paz, así como con las mesas de negociación y con la suspensión de las órdenes de captura entre otras medidas. Sobre la medianoche de este mismo miércoles y en medio de una discusión que se extendió por casi 14 horas, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó la ley de sometimiento presentada por el Gobierno nacional.



La Cámara aprobó la ley bajo la modalidad de voto espejo, es decir, respaldó sin modificaciones los mismos cambios en el texto que ya había sido aprobado por Senado, pero que tuvieron espacio de discusión en la Cámara de Representantes. "Que no hay ley perfecta y esperemos absolutamente tener claro, hicimos un trabajo muy dedicado, dedicamos dos equipos, creo que ahí no vamos a encontrar, esperemos ningún error, ya estarán aquí revisando, mañana se publicará y esperemos que se sancione y sea ley de la República el día 4 de noviembre del año 2026, la primera ley del gobierno de Abelardo de la Espriella", aseguró poco después de la aprobación el ministro de Justicia, Iván Cancino.

El proyecto establece las condiciones para que los integrantes de grupos armados ilegales puedan someterse a la justicia y acceder a beneficios penales a cambio de cumplir una serie de condiciones. "No es un acuerdo de paz, no es una negociación política con grupos armados al margen de la ley, no suspende órdenes de captura, no interrumpe procesos de extradición; se fijan unas condiciones para el sometimiento sin que el estado de derecho se divida o pierda su razón de ser como hasta ahora había venido", dijo Hernán Cadavid, senador ponente del proyecto. Entre los cambios más importantes está el aumento de penas en casos de lavado de activos y se excluye de los beneficios de rebajas de penas a quienes hayan sido condenados o responsables del reclutamiento de menores.

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"Lo que había generado gran discusión e inquietud en el tratamiento de lavado de activos, que con el cumplimiento de un año de pena hubiera podido tener un beneficio, finalmente queda en 6 años. Segundo, el beneficio para reclutadores de menores no aplica cuando se trata de esta Ley de Sometimiento, no cuando una persona que ha sido condenada por reclutamiento pretende estar en el beneficio, o por el contrario, una persona que haya sido responsable de someter a un menor de 14 años tampoco tiene ese beneficio", añadió Cadavid. También se eliminó la disposición que permitía utilizar gastos reservados del Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana y se estableció que los lugares de reclusión estarán bajo la administración del INPEC con restricción efectiva de la libertad.



Cancino enfatizó que "las personas que se van a someter a esta ley tienen que cumplir; si no cumplen, sencillamente no hay posibilidad de ninguna rebaja o de condiciones para la libertad condicional. De tal manera que creo que se aprobó un texto que es sólido, que es fuerte y que se acomoda a la política criminal del presidente". En materia de penas, los integrantes con rangos medios podrán acceder a una reducción del 50% de la pena, mientras que para los cabecillas la reducción será del 30%.



La discusión no estuvo exenta de tensiones. Durante el debate en el Senado, integrantes del Pacto Histórico se retiraron de la discusión en señal de desacuerdo con el contenido del proyecto. "Nosotros no vamos a continuar en el ferrocarril, nos vamos a retirar de la discusión", dijo el senador Wilson Arias. "Lo que ha pretendido el gobierno de Abelardo de la Espriella con este proyecto es casi que una ley de sometimiento a la medida de sus antiguos clientes en De la Espriella Lawyers, como lo es Álex Saab, que lo que está tratando es de manejar de manera casi que a sus exclientes con beneficios para ellos", añadió el senador Kevin Gómez. Por su parte, la senadora Carolina Corcho dijo que "no estamos de acuerdo con que este Congreso suprima en una ley ordinaria las facultades y obligación que tiene el presidente de la República para buscar la paz, aprobando un proyecto de ley para la guerra".

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En la noche de este miércoles el presidente firmó la Ley. En su cuenta de X aseguró que "¡Se acabó la falsa paz! ¡En Colombia los criminales se someten a la justicia, no el Estado a los criminales!" y explicó que con la ley ponían fin a "los privilegios, las concesiones y la impunidad con la que durante años se ha pretendido premiar a los bandidos".

#LoÚltimo | El presidente Abelardo de la Espriella firmó esta noche la Ley de Sometimiento que abre la puerta para que miembros de los grupos criminales respondan por sus actos.



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