Lotería de Santander: número ganador del premio mayor de hoy, viernes 13 de noviembre

La expectativa de la jornada nocturna de este viernes se concentra en la realización del sorteo 5096 de la Lotería de Santander, uno de los juegos de suertes y apuestas más arraigados en el territorio nacional. Con una bolsa acumulada que asciende a los $6.500 millones de pesos en su premio mayor, miles de apostadores en las diferentes regiones del país aguardan por la validación oficial de las balotas para conocer si la suerte les sonríe.

A continuación, se detalla el espacio reservado para la actualización de los resultados, acompañado de los datos de contexto institucional, pautas de juego y el marco normativo de cobros.



Central de resultados: cifras oficiales de la noche

Premio Mayor ($6.500 millones): 5198

Serie: 291

(Nota de redacción: Este cuadro informativo se actualizará de manera automática e inmediata en cuanto la mesa de jurados supervise la extracción final y publique el boletín con las firmas autorizadas).



Canales oficiales de transmisión y franja horaria

Para garantizar la transparencia ante el público, el sorteo ordinario se emite bajo estricta vigilancia institucional:

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Hora de realización: Todos los viernes a partir de las 11:00 p.m. (hora de Colombia).

Todos los viernes a partir de las (hora de Colombia). Señal de televisión abierta: Transmisión en directo a través del Canal TRO (Televisión Regional del Oriente).

Transmisión en directo a través del Canal TRO (Televisión Regional del Oriente). Plataformas interactivas: Cobertura en streaming mediante el perfil verificado de la entidad en Facebook.

Cobertura en streaming mediante el perfil verificado de la entidad en Facebook. Tableros físicos: Divulgación impresa disponible desde las primeras horas del sábado en agencias de chance y distribuidores autorizados.

Mecánica comercial, tarifas y estructura del plan de premios

El formato tradicional opera mediante un billete impreso o electrónico fraccionado en tres partes iguales, compuesto por una combinación numérica de cuatro cifras y una serie de tres dígitos.



Costo por fracción individual: $6.000 COP.

$6.000 COP. Costo del billete completo (3 fracciones): $18.000 COP.

Quien posea el billete completo y acierte el número junto con la serie del premio mayor obtendrá la suma total de $6.500 millones. De contar únicamente con una fracción, se adjudicará la proporción equivalente ($2.166 millones antes de retenciones). El plan se complementa con un atractivo escalafón de secos mayores de $700 millones, $500 millones, $300 millones, además de incentivos menores y aproximaciones por aciertos parciales.



Historia institucional y aporte a la salud de los colombianos

Creada formalmente bajo la Ordenanza No. 76 del 4 de mayo de 1920 por la Asamblea Departamental, la Lotería de Santander celebró su primer sorteo histórico el 6 de agosto de 1921.



Como Empresa Industrial y Comercial del Estado, su funcionamiento trasciende el plano recreativo: por mandato legal, un porcentaje significativo de las ventas brutas se destina de forma directa a la red de salud pública y a la financiación hospitalaria del departamento y de la nación.

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Guía para la reclamación de premios y deducciones de ley

El trámite ante las oficinas se rige según el valor obtenido por el apostador:

Premios menores (montos inferiores a 48 UVT / aprox. $3 millones): Se cobran de forma directa con los vendedores de confianza o en las redes de chance autorizadas a nivel local. Premios mayores o secos principales: Exigen la presentación formal del ciudadano en las instalaciones de la sede administrativa principal en Bucaramanga, o por medio de los distribuidores mayoristas acreditados.

Requisitos documentales indispensables:

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Billete o fracción original en óptimo estado de conservación (sin tachaduras, enmiendas ni roturas).

Documento de identidad original y vigente (Cédula de Ciudadanía).

Diligenciamiento del formato institucional SIPLAFT para la prevención de lavado de activos.

Aviso fiscal: Conforme al Estatuto Tributario colombiano, los premios que superen las 48 UVT están sujetos a una retención en la fuente del 20% por concepto de ganancias ocasionales sobre el valor bruto.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.