¿Qué número cayó en el Chontico Noche de hoy, viernes 13 de noviembre?

Al cierre de la segunda semana del mes, la jornada de este viernes 13 de noviembre de 2026 convoca nuevamente a miles de apostadores en Colombia alrededor de uno de los juegos de suerte y azar más tradicionales del país: el Chontico Noche. Operado bajo el respaldo institucional de la Lotería del Valle y fiel a su popular consigna "Gane tempranito y cobre rapidito", este sorteo diario mantiene su rigor operativo aportando transferencias directas al sistema de salud pública nacional.

Por tratarse de una jornada de día hábil, la extracción reglamentaria de las balotas neumáticas se ejecuta puntualmente a las 7:00 p. m. La señal oficial en directo se emite a través de la pantalla del canal regional Telepacífico, bajo la estricta supervisión de los delegados gubernamentales y veedores que certifican la transparencia del juego.



MECANISMO DE JUEGO Y PLAN DE PREMIACIÓN

A diferencia de los billetes preimpresos de las loterías tradicionales, el Chontico Noche funciona bajo la modalidad de chance o apuestas permanentes. Este formato otorga total autonomía al participante para estructurar su propia combinación numérica de cuatro dígitos (del 0000 al 9999) y elegir libremente el valor a invertir, partiendo desde tiquetes económicos de $500 pesos.

Publicidad

La liquidación de los premios se determina multiplicando la cantidad apostada por el coeficiente correspondiente a la precisión del acierto:



Superpleno (4 cifras directas): Retribuye 4.500 veces lo apostado al acertar las cuatro posiciones en orden exacto. Pleno (3 cifras directas): Entrega 400 veces el monto invertido cuando coinciden los últimos tres dígitos en orden exacto. La Pata (2 cifras): Multiplica por 50 veces el valor jugado al acertar las dos últimas posiciones. La Uña (1 cifra): Paga 5 veces lo apostado si se coincide únicamente con la última cifra del resultado.

REPORTE OFICIAL DE RESULTADOS: VIERNES 13 DE NOVIEMBRE DE 2026

Una vez concluye la validación de las baloteras en el estudio y los fiscales suscriben el acta reglamentaria, la combinación favorecida queda consignada en el siguiente registro informativo:



NÚMERO GANADOR 3221 QUINTA BALOTA 3

REQUISITOS LEGALES Y RUTA DE COBRO PARA GANADORES

Si la combinación registrada en su formulario resulta favorecida esta noche, la legislación colombiana y la Lotería del Valle exigen cumplir con un protocolo estricto para hacer efectivo el desembolso:



Conservación del tiquete: El comprobante impreso emitido por la terminal autorizada es legalmente un título valor al portador. Debe conservarse intacto, sin tachaduras, enmendaduras, dobleces profundos ni deterioro por humedad o calor que impidan la lectura del código de barras.

El comprobante impreso emitido por la terminal autorizada es legalmente un título valor al portador. Debe conservarse intacto, sin tachaduras, enmendaduras, dobleces profundos ni deterioro por humedad o calor que impidan la lectura del código de barras. Acreditación de identidad: El reclamo está permitido únicamente para personas mayores de edad, quienes deben presentar su Cédula de Ciudadanía original (o cédula de extranjería vigente) al momento del trámite.

El reclamo está permitido únicamente para personas mayores de edad, quienes deben presentar su Cédula de Ciudadanía original (o cédula de extranjería vigente) al momento del trámite. Canales y condiciones de pago:

Premios de menor cuantía: Se pagan de manera inmediata e integral en las cajas de las redes autorizadas donde se adquirió la apuesta (como Gane en el suroccidente colombiano, o SuperGIROS y Paga Todo a nivel nacional). Premios de mayor cuantía: Cuando el monto bruto del premio supera las 48 Unidades de Valor Tributario (UVT), el beneficiario debe acudir a las sedes administrativas principales. En esta instancia se aplica la retención en la fuente del 20% por concepto de ganancias ocasionales (según normativa de la DIAN) y el saldo neto se entrega mediante cheque de gerencia o transferencia bancaria.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.