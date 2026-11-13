Resultados Lotería de Medellín, último sorteo viernes 13 de noviembre de 2026: números ganadores

La edición del sorteo de la Lotería de Medellín genera gran expectativa entre los apostadores este viernes, quienes esperan conocer el número ganador que otorga el codiciado premio mayor de la noche.



¿Qué número cayó en la Lotería de Medellín este 13 de noviembre?

Los apostadores que participaron de manera activa en el tradicional sorteo de este viernes se encuentran a la espera de la publicación oficial de la combinación ganadora que entrega el máximo galardón económico de la jornada. Las autoridades del sorteo adelantan los procesos rutinarios de verificación de balotas para asegurar la total transparencia del proceso. A continuación, se detallan los espacios correspondientes a los marcadores oficiales del sorteo:



Número ganador del premio mayor: Pendiente

Serie: Pendiente

La publicación oficial de estos datos se consolida una vez finalizan las transmisiones reglamentarias y se completan las validaciones técnicas y legales exigidas por los entes de control y vigilancia que supervisan la operación de los juegos de suerte y azar en todo el territorio nacional.



¿Qué hacer en caso de ganar el premio mayor de la Lotería de Medellín?

Obtener el premio mayor de un juego de suerte y azar representa un acontecimiento financiero significativo para cualquier ciudadano, por lo que se requiere seguir un protocolo riguroso y estructurado para garantizar el cobro seguro y efectivo de los recursos económicos asignados. En primer lugar, el portador del billete o fracción premiada debe conservar el documento físico en óptimas condiciones, evitando por completo tachones, enmendaduras, dobleces excesivos, perforaciones o exposición prolongada a sustancias líquidas que puedan comprometer los elementos de seguridad, los números impresos o los códigos de verificación digital.

Posteriormente, el ciudadano afortunado debe presentar su documento de identidad original y vigente, ya sea cédula de ciudadanía o cédula de extranjería, acompañado del billete ganador ante las oficinas principales de la entidad o en las agencias de distribución autorizadas en las diferentes regiones del país. Para premios de cuantías elevadas correspondientes al premio mayor de la Lotería de Medellín, los trámites administrativos se canalizan directamente a través de entidades bancarias aliadas o de la sede central, donde un equipo especializado adelanta los protocolos formales de validación, autenticidad del boleto y prevención de lavado de activos.



Retenciones de ley y deducciones fiscales aplicadas a los premios de lotería

Todo ciudadano que resulte beneficiado con un premio de lotería en Colombia está sujeto al cumplimiento estricto de las normativas tributarias vigentes establecidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Los premios correspondientes a rifas, apuestas, loterías y concursos están catalogados dentro del marco jurídico nacional como ganancias ocasionales, lo que conlleva la aplicación automática de una retención en la fuente que realiza directamente la entidad pagadora antes de entregar los recursos al apostador.

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La tarifa general de retención por concepto de ganancia ocasional para premios de lotería se encuentra fijada en los estatutos tributarios nacionales, estableciendo un porcentaje específico que se descuenta sobre el valor bruto del premio. Asimismo, se aplican deducciones adicionales asociadas a impuestos departamentales y tasas parafiscales obligatorias según la jurisdicción correspondiente. Es fundamental que los ganadores tengan en cuenta estas deducciones al momento de planificar la gestión de sus finanzas personales tras recibir el pago efectivo.



La importancia de jugar legal y consultar con Coljuegos

El sector de los juegos de suerte y azar en Colombia opera bajo estrictos marcos de regulación y fiscalización con el propósito fundamental de garantizar la transparencia, proteger al consumidor y salvaguardar los recursos públicos destinados a la salud de los colombianos. La entidad estatal encargada de regular, autorizar y vigilar la operación de estos juegos a nivel nacional es Coljuegos, la cual vela por el cumplimiento de las normativas técnicas, financieras y legales de los operadores autorizados.



Participar de manera exclusiva en sorteos legales, como la Lotería de Medellín, otorga a los apostadores la seguridad jurídica indispensable para reclamar sus premios sin contratiempos, además de contribuir activamente al financiamiento del régimen subsidiado de salud pública en el país. Los excedentes generados por la operación legal de las loterías se transfieren periódicamente a los fondos seccionales de salud, mejorando la infraestructura y la atención médica en las comunidades más vulnerables. En contraste, las redes de juego clandestino despojan al Estado de recursos esenciales y exponen a los ciudadanos a fraudes y estafas, por lo que las autoridades reiteran el llamado a verificar siempre los canales oficiales de comercialización.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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