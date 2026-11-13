Loterías de Medellín, Santander y Risaralda de hoy, viernes 13 de noviembre: consulte los resultados

Este viernes los jugadores en Colombia tienen una nueva oportunidad de participar en los sorteos de las loterías de Medellín, Santander y Risaralda. Las tres jornadas se realizan en horas de la noche y entregan premios millonarios. Consulte los números ganadores y las series una vez se conozcan los resultados oficiales.

Resultados de las loterías de Medellín, Santander y Risaralda del 13 de noviembre de 2026

Las loterías de Medellín, Santander y Risaralda realizan sus sorteos correspondientes a este viernes 13 de noviembre. Los participantes están pendientes de conocer las cifras que definirán a los ganadores de los premios mayores.

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Lotería de Medellín

La Lotería de Medellín entrega un premio mayor de $16.000 millones. Estos son los datos que se deben consultar después del sorteo:



Número ganador: [pendiente de publicación oficial]

Serie: [pendiente de publicación oficial]

Número del sorteo: [pendiente de confirmación]

Premio mayor: $16.000 millones.

Lotería de Santander

La Lotería de Santander también juega este viernes. Los apostadores podrán verificar el resultado de su billete con el número y la serie ganadora.



Número ganador: [pendiente de publicación oficial]

Serie: [pendiente de publicación oficial]

Número del sorteo: [pendiente de confirmación]

Premio mayor: [verificar valor vigente].

Lotería de Risaralda

Por su parte, la Lotería de Risaralda realiza una nueva edición de su sorteo semanal, con un premio mayor de $2.333 millones.

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Número ganador: [pendiente de publicación oficial]

Serie: [pendiente de publicación oficial]

Número del sorteo: [pendiente de confirmación]

Premio mayor: $2.333 millones.

¿A qué hora juegan las loterías de Medellín, Santander y Risaralda?

Los sorteos de las tres loterías se realizan habitualmente los viernes a las 11:00 de la noche. La jornada de este 13 de noviembre permitirá conocer los números ganadores de cada operador.

¿Cómo consultar los resultados?

Los resultados se pueden verificar en las páginas y canales oficiales de las loterías. Para comprobar si un billete obtuvo algún premio, es necesario comparar tanto el número como la serie y revisar que los datos correspondan a la fecha del sorteo.

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Recuerde conservar el billete y consultar las condiciones establecidas por cada operador para reclamar un premio.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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