Resultados Chontico Día último sorteo hoy, jueves 7 de mayo de 2026: números ganadores

El panorama de los juegos de azar en Colombia mantiene su dinamismo este jueves 7 de mayo de 2026, una jornada marcada por la esperanza de miles de apostadores que confían en el Chontico Día para transformar su realidad financiera. Este sorteo, que se ha consolidado como uno de los preferidos en el país, especialmente en la región del Valle del Cauca, opera bajo la estricta supervisión de Coljuegos y cuenta con el aval de la Lotería del Valle del Cauca.



La jornada de hoy genera una expectativa particular tras una semana de resultados variados que han mantenido a los seguidores del "Gane" atentos a cada movimiento de las balotas. Para contextualizar la tendencia de los últimos días, es importante recordar que el pasado lunes 4 de mayo el número favorecido fue el 0336, con una quinta cifra de 6. El martes 5 de mayo, la suerte sonrió a quienes apostaron al 1425, acompañado por la cifra 1 en la quinta posición. Finalmente, el miércoles 6 de mayo, el número ganador fue el 8718, con el 7 como quinta cifra.

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Como es tradición, el sorteo de este jueves está programado para realizarse a la 1:00 de la tarde, momento en el que el país se paraliza brevemente para conocer la combinación ganadora. Los interesados pueden seguir el evento en vivo a través de canales regionales y plataformas digitales autorizadas, asegurándose de que su tiquete sea el boleto hacia la fortuna.



Resultados Chontico Día último sorteo hoy, jueves 7 de mayo de 2026

A continuación, se presentan los datos oficiales de la jornada:



Números ganadores : Pendiente

: Pendiente La "Quinta" cifra: Pendiente

¿Cómo participar de Chontico Día?

Para aquellos que logren acertar las cifras en esta jornada, es vital recordar que el tiquete es el único documento válido para reclamar el premio. Según lo estipulado por el reglamento del juego, el boleto no debe presentar tachones, enmendaduras, ni señales de modificación. Un comprobante roto o deteriorado será motivo suficiente para invalidar cualquier reclamo. Además, el procedimiento de cobro varía según el monto obtenido:



Premios menores a $100.000: Pueden gestionarse directamente en el punto de venta donde se adquirió el tiquete, presentando el original en perfecto estado.

Premios iguales o superiores a $100.000: Deben tramitarse en puntos autorizados, como las oficinas de Paga Todo. En este caso, el ganador debe ser mayor de edad, firmar el reverso del tiquete y adjuntar una fotocopia de su cédula. Para montos de alta cuantía, se podrían requerir documentos adicionales como el RUT y la firma de formularios para fines tributarios, entregándose el pago usualmente mediante cheque.

Es fundamental tener en cuenta que el derecho al cobro tiene una caducidad de un año a partir de la fecha del sorteo, de acuerdo con la Ley 1393 de 2010. El atractivo de este chance radica en sus múltiples modalidades de premiación, que permiten ganar desde apuestas mínimas de $500 pesos. Las opciones incluyen:



Una cifra (la uña): Paga $5 por peso apostado. Dos cifras (la pata): Otorga $50 por cada peso invertido. Tres cifras (pleno): Retribuye $400 por peso apostado. Cuatro cifras (superpleno): Es el premio mayor, con un pago de $4.500 por cada peso jugado.

Además de la jornada de hoy, los apostadores tienen más oportunidades con el Chontico Noche (que juega a las 7:00 p. m. de lunes a viernes) y el esperado Superchontico Millonario, que se celebra precisamente hoy jueves a las 9:30 p. m.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

