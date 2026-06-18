Resultados Chontico Noche, último sorteo hoy, jueves 18 de junio de 2026: números ganadores

El azar y la emoción marcan el ritmo de este jueves en el centro del país. Miles de ciudadanos están apostando a sus números de la suerte con la mirada puesta en el Dorado Tarde, uno de los sorteos de chance diarios con mayor tradición y respaldo en el territorio colombiano. Respaldado plenamente por la Lotería de Bogotá, este juego sigue consolidándose como la opción predilecta para quienes buscan una recompensa inmediata y transparente, al tiempo que contribuyen directamente a la financiación de la salud pública.



Números ganadores del sorteo Chontico Noche

A continuación, habilitamos el espacio oficial para registrar los números ganadores del sorteo de hoy, jueves 18 de junio:



Número Ganador:

La Quinta (balota adicional):

(Nota: Este recuadro será actualizado en tiempo real con los datos oficiales inmediatamente finalice el sorteo a las 7:00 p. m.)



¿Cómo jugar al Dorado Tarde y cuál es su valor?

A diferencia de las loterías convencionales de sorteo semanal, el Dorado Tarde se juega bajo la modalidad de chance o apuesta permanente. Esto significa que el jugador no tiene que comprar un billete físico preimpreso, sino que tiene la libertad de diseñar su propia jugada: escoge un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999) y decide el presupuesto que desea invertir.

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Se puede participar con apuestas mínimas desde $500 o $1.000 pesos (más el 19% del IVA) en la red de puntos físicos autorizados (como Paga Todo) o a través de las plataformas web y aplicaciones móviles oficiales.

La cita con la fortuna para el Dorado Tarde se cumple de lunes a sábado a las 3:25 p.m. Cada sorteo cuenta con una estricta cadena de custodia y la presencia de delegados de los entes de control para certificar la legalidad de las balotas. La transmisión en directo para todo el país se realiza a través de las pantallas del Canal 1. De igual forma, los resultados quedan disponibles minutos después en los terminales de venta oficiales y en portales especializados en apuestas.



Estructura del plan de premios

El plan de premios es proporcional al monto neto invertido por el apostador (sin incluir el IVA) y se liquida de la siguiente manera:



4 cifras (Directo): El ganador recibe 4.500 veces lo apostado.

El ganador recibe lo apostado. 3 cifras (Directo): Paga 400 veces el valor de la apuesta.

Paga el valor de la apuesta. 2 cifras (Pata): Retribuye 50 veces la inversión.

Retribuye la inversión. 1 cifra (Uña): Otorga 5 veces lo jugado.

También existe la alternativa del chance combinado, donde se gana si las cifras seleccionadas aparecen en cualquier orden, lo que reduce el factor de ganancia pero eleva las probabilidades de éxito.



Paso a paso para reclamar el dinero si resulta ganador

En caso de que las balotas coincidan con su formulario este jueves, tenga en cuenta los siguientes requisitos legales para hacer efectivo su premio:



Conserve el tiquete: El formulario original impreso es el único soporte legal para cobrar. Debe guardarse en perfecto estado, sin enmiendas ni tachaduras. Identificación: Es estrictamente obligatorio presentar la cédula de ciudadanía original. Lugar de cobro: Las sumas menores se pagan inmediatamente en cualquier punto de la red autorizada. Si el premio supera las 48 UVT (aproximadamente $2.259.000 pesos), el trámite se traslada a las sedes administrativas de la concesionaria, donde se aplicará la retención legal del 20% por concepto de Ganancias Ocasionales. Tiempo límite: De acuerdo con la normativa vigente, el ganador tiene un plazo máximo de un año para reclamar el dinero.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.