Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
ECONOMÍA  / Resultados Chontico Día último sorteo hoy, martes 30 de diciembre de 2025: números ganadores

Resultados Chontico Día último sorteo hoy, martes 30 de diciembre de 2025: números ganadores

El Chontico Día Millonario juega todos los días, incluso los festivos. Aliste su boleto y consulte EN VIVO los resultados con la quinta cifra de este martes.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 30 de dic, 2025
Resultados Chontico Día último sorteo hoy, martes 30 de diciembre de 2025: números ganadores
Imagen de referencia de ganador de Chontico Día.
Getty Images

