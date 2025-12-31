En vivo
El Chontico Día Millonario juega todos los días, incluso los festivos. Aliste su boleto y consulte EN VIVO los resultados con la quinta cifra de este miércoles 31 de diciembre en el último sorteo de 2025.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 31 de dic, 2025
Resultados Chontico Día último sorteo hoy, miércoles 31 de diciembre de 2025: números ganadores
Imagen de referencia de ganador de Chontico Día.
Getty Images/Archivo

