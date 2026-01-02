Resultados Chontico Día último sorteo hoy, viernes 2 de enero de 2026: números ganadores

El chance Chontico Día, el tradicional del Valle del Cauca, juega su último sorteo de 2025 este miércoles 31 de diciembre. El juego empieza a la 1 de la tarde con transmisión en vivo por los canales autorizados. Durante la transmisión se mostrará desde la preparación hasta el momento en que se extraen las cifras ganadoras. Al finalizar el sorteo del Chontico Día, la Lotería del Valle publicará el número completo en sus canales oficiales.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)



Resultados Chontico Día último sorteo viernes 2 de enero de 2026

Número ganador : Pendiente

: Pendiente Quinta cifra: Pendiente

¿Cómo son los horarios de los sorteos del Chontico Millonario?

Los sorteos del Chontico se realizan en los siguientes horarios:



Chontico Día: todos los días del año, incluidos domingos y festivos, a la 1:00 p. m.

Chontico Noche: de lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Superchontico Millonario: jueves a las 9:30 p. m.

¿Cómo se juega el Chontico Millonario?

Para participar de Chontico Millonario, primero debe seleccionar un número de cuatro cifras y definir el valor de la apuesta. Luego, adquiera el tiquete en un punto de venta autorizado. Estos puntos incluyen establecimientos como tiendas, droguerías, papelerías, supermercados y plataformas habilitadas, entre ellas Paga Todo en Bogotá, Soacha y Cundinamarca. El sistema permite elegir el número manualmente o asignarlo de manera aleatoria. El valor mínimo de la apuesta es de $500.



Modalidades de premio del Chontico Millonario

El chance Chontico ofrece diferentes formas de ganar, según la cantidad de cifras acertadas y el tipo de apuesta:



Una cifra (la uña): $5 por cada peso apostado.

Dos cifras (la pata): $50 por cada peso apostado.

Tres cifras (pleno): $400 por cada peso apostado.

Tres cifras (combinado): $83 por cada peso apostado.

Cuatro cifras (superpleno): $4.500 por cada peso apostado.

Cuatro cifras (supercombinado): $308 por cada peso apostado.

El tipo de apuesta debe ser definido al momento de comprar el tiquete. Cada modalidad tiene condiciones específicas de acierto.



¿Cómo se reclama el premio de Chontico Millonario?

El procedimiento para reclamar un premio varía según el monto obtenido. Cuando se trata de premios inferiores a $100.000, el cobro puede realizarse directamente en el punto de venta donde se adquirió el tiquete. Para este trámite es indispensable presentar el tiquete original en buen estado, ya que constituye el único documento válido para la verificación.

En el caso de premios iguales o superiores a $100.000, el cobro debe efectuarse en puntos autorizados, como Paga Todo. Para completar el proceso, la persona debe ser mayor de edad y presentar el tiquete original diligenciado con los datos personales en el reverso, junto con una fotocopia de la cédula de ciudadanía. En algunos casos, se puede solicitar documentación adicional, como el Registro Único Tributario (RUT) o formularios de certificación para personas no declarantes. El pago se realiza mediante cheque, el cual debe ser cobrado en una entidad bancaria autorizada.



El tiquete ganador tiene una vigencia de un año contado a partir de la fecha del sorteo. Una vez transcurrido este plazo, el derecho al cobro prescribe, conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 1393 de 2010. El chance Chontico está regulado por Coljuegos, entidad encargada de supervisar los juegos de suerte y azar en Colombia. La operación del juego se encuentra autorizada por la Lotería del Valle del Cauca, que garantiza el cumplimiento de la normativa y la transparencia en los sorteos.

