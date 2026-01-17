Resultados Chontico Noche último sorteo hoy, sábado 17 de enero de 2026: números ganadores

El Chontico Noche es uno de los chances con más participación suroccidente colombiano, es en el departamento del Valle del Cauca. Este sorteo se realiza a las 7 de la noche, de lunes a viernes, los sábados a las 10:00 p.m. y los domingos y festivos a las 8:00 p.m. La mecánica del juego es sencilla. Se realiza la extracción aleatoria de un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999. Este formato garantiza igualdad de condiciones, ya que cada número tiene la misma probabilidad de salir. Además, la estructura del sorteo asegura orden y claridad en todo el proceso, reforzando la confianza de quienes participan.
Resultado del Chontico Noche del 17 de enero de 2026
- Número ganador:
- Quinta cifra:
Horarios oficiales de sorteos del Chontico Millonario
Los sorteos del Chontico se realizan en los siguientes horarios:
- Chontico Día: todos los días del año, incluidos domingos y festivos, a la 1:00 p. m.
- Chontico Noche:
- De lunes a viernes: 7:00 p. m.
- Sábados: 10:00 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
- Superchontico Millonario: jueves a las 9:30 p. m.
Cada jornada del Chontico Noche se transmite en tiempo real, lo que permite a los participantes observar directamente el desarrollo del proceso. Para asegurar la integridad del sorteo, se implementan procedimientos de control que validan la legitimidad de cada extracción. Una vez finalizado, los resultados son divulgados por la entidad responsable, la Lotería del Valle del Cauca, y están disponibles para consulta a través de plataformas digitales oficiales y medios autorizados.
Últimos resultados del Chontico Millonario
|Chance
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Chontico Día
|8313
|17 de Enero del 2026
|1848
|Chontico Noche
|6430
|16 de Enero del 2026
|1580
|Chontico Día
|8312
|16 de Enero del 2026
|6426
|Super Chontico Noche
|6429
|15 de Enero del 2026
|8748
|Chontico Noche
|6428
|15 de Enero del 2026
|2962
|Chontico Día
|8311
|15 de Enero del 2026
|7215
|Chontico Noche
|6427
|14 de Enero del 2026
|0987
|Chontico Día
|8310
|14 de Enero del 2026
|6771
|Chontico Noche
|6426
|13 de Enero del 2026
|1355
|Chontico Día
|8309
|13 de Enero del 2026
|3431
|Chontico Noche
|6425
|12 de Enero del 2026
|4645
|Chontico Día
|8308
|12 de Enero del 2026
|8895
|Chontico Noche
|6424
|11 de Enero del 2026
|5935
|Chontico Día
|8307
|11 de Enero del 2026
|9225
|Chontico Noche
|6423
|10 de Enero del 2026
|8130
|Chontico Día
|8306
|10 de Enero del 2026
|3725
|Chontico Noche
|6422
|09 de Enero del 2026
|0488
|Chontico Día
|8305
|09 de Enero del 2026
|7820
|Super Chontico Noche
|6421
|08 de Enero del 2026
|6660
|Chontico Noche
|6420
|08 de Enero del 2026
|8212
|Chontico Día
|8304
|08 de Enero del 2026
|6851
|Chontico Noche
|6419
|07 de Enero del 2026
|8918
|Chontico Día
|8303
|07 de Enero del 2026
|8377
|Chontico Noche
|6418
|06 de Enero del 2026
|0541
|Chontico Día
|8302
|06 de Enero del 2026
|6966
|Chontico Noche
|6417
|05 de Enero del 2026
|9618
|Chontico Día
|8301
|05 de Enero del 2026
|1969
|Chontico Noche
|6416
|04 de Enero del 2026
|0948
|Chontico Día
|8300
|04 de Enero del 2026
|2109
|Chontico Noche
|6415
|03 de Enero del 2026
|6289
|Chontico Día
|8299
|03 de Enero del 2026
|9782
|Chontico Noche
|6414
|02 de Enero del 2026
|6979
|Chontico Día
|8298
|02 de Enero del 2026
|9336
|Chontico Noche
|6413
|01 de Enero del 2026
|2987
|Chontico Día
|8297
|01 de Enero del 2026
|5024
¿Cómo se juega el Chontico Millonario?
- Seleccione un número de cuatro cifras.
- Defina el valor de la apuesta.
- Compre el tiquete en un punto de venta autorizado.
- Los puntos de venta incluyen establecimientos como tiendas, droguerías, papelerías, supermercados y plataformas como Paga Todo en Bogotá, Soacha y Cundinamarca.
- El sistema permite seleccionar el número manualmente o dejar que el sistema lo asigne de forma aleatoria. El valor mínimo de la apuesta es de $500.
Modalidades de premio
El chance Chontico ofrece diferentes formas de ganar, según la cantidad de cifras acertadas y el tipo de apuesta:
- Una cifra (la uña): $5 por cada peso apostado.
- Dos cifras (la pata): $50 por cada peso apostado.
- Tres cifras (pleno): $400 por cada peso apostado.
- Tres cifras (combinado): $83 por cada peso apostado.
- Cuatro cifras (superpleno): $4.500 por cada peso apostado.
- Cuatro cifras (supercombinado): $308 por cada peso apostado.
El tipo de apuesta debe ser definido al momento de comprar el tiquete. Cada modalidad tiene condiciones específicas de acierto.
¿Cómo se reclama el premio?
El procedimiento para reclamar un premio depende del monto ganado:
Premios menores (hasta $100.000)
- Se pueden reclamar directamente en el punto de venta donde se compró el tiquete.
- Es necesario presentar el tiquete original en buen estado.
Premios iguales o superiores a $100.000
- Se deben reclamar en puntos autorizados como Paga Todo.
Requisitos
- Ser mayor de edad.
- Presentar el tiquete original diligenciado con los datos personales en el reverso.
- Presentar fotocopia de la cédula de ciudadanía.
En algunos casos, se puede requerir documentación adicional como el RUT o formularios de certificación para personas no declarantes. El pago se realiza mediante cheque, el cual debe ser cobrado en una entidad bancaria autorizada. El tiquete ganador tiene una vigencia de un año a partir de la fecha del sorteo. Pasado ese plazo, el derecho al cobro prescribe, según lo establecido en el artículo 12 de la Ley 1393 de 2010. El chance Chontico está regulado por Coljuegos, entidad encargada de supervisar los juegos de suerte y azar en Colombia. La operación del juego está autorizada por la Lotería del Valle del Cauca, que garantiza la legalidad y transparencia de los sorteos.
Otros chances en Colombia
Mañana
Antioqueñita Día
- Lunes a sábado: 10:00 a. m.
- Domingos y festivos: 12:00 p. m.
Dorado Mañana
- Lunes a sábado: 10:58 a. m.
Mediodía y tarde
La Culona Día
- Todos los días: 2:30 p. m.
Cafeterito Tarde
- Lunes a sábado: 12:00 p. m.
Fantástica Día
- Lunes a sábado: 12:57 p. m.
El Samán de la Suerte
- Lunes a sábado: 1:00 p. m.
- Domingos y festivos: 7:00 p. m.
Paisita Día
- Lunes a sábado: 1:00 p. m.
- Domingos y festivos: 2:00 p. m.
Chontico Día
- Todos los días: 1:00 p. m.
Sinuano Día
- Lunes a sábado: 2:30 p. m.
- Domingos y festivos: 1:00 p. m.
La Caribeña Día
- Todos los días: 2:30 p. m.
Motilón Tarde
- Todos los días: 3:00 p. m.
Dorado Tarde
- Lunes a sábado: 3:28 p. m.
Pijao de Oro
- Lunes a viernes: 2:00 p. m.
- Sábado: 9:00 p. m.
- Domingo: 10:00 p. m.
- Festivos: 8:00 p. m.
Super Astro Sol
- Lunes a sábado: 2:30 p. m.
Noche
Paisita Noche
- Lunes a sábado: 6:00 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Chontico Noche
- Lunes a viernes: 7:00 p. m.
- Sábado: 10:00 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Fantástica Noche
- Lunes a sábado: 8:30 p. m.
La Culona Noche
- Lunes a sábado: 9:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Motilón Noche
- Todos los días: 9:00 p. m.
Cafeterito Noche
- Lunes a viernes: 10:00 p. m.
- Sábado: 11:00 p. m.
- Domingos y festivos: 9:00 p. m.
Super Astro Luna
- Lunes a sábado: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
Sinuano Noche
- Lunes a sábado: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
La Caribeña Noche
- Lunes a sábado: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
Dorado Noche
- Sábado: 10:15 p. m.
- Domingos y festivos: 7:25 p. m.
Paisa Lotto
- Sábado: 10:00 p. m.
Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.
