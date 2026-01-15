Resultados Chontico Noche último sorteo jueves 15 de enero de 2026: números ganadores

El Chontico Noche es uno de los chances más jugados en el Valle del Cauca. Este sorteo se realiza a las 7 de la noche, de lunes a viernes, los sábados a las 10:00 p.m. y los domingos y festivos a las 8:00 p.m. Le contamos los resultados de este jueves, 15 de enero de 2026.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)



Resultado del Chontico Noche del 15 de enero de 2026

Número ganador:

Quinta cifra:

Horarios oficiales de sorteos del Chontico Millonario

Los sorteos del Chontico se realizan en los siguientes horarios:



Chontico Día: todos los días del año, incluidos domingos y festivos, a la 1:00 p. m.

todos los días del año, incluidos domingos y festivos, a la 1:00 p. m. Chontico Noche:

De lunes a viernes: 7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Superchontico Millonario: jueves a las 9:30 p. m.

Cada sorteo del Chontico Noche se transmite en vivo, lo que permite a los jugadores seguir el desarrollo del proceso en tiempo real. Para garantizar la transparencia, se aplican controles y protocolos que verifican la validez de cada extracción. Al finalizar, los resultados son publicados por la Lotería del Valle del Cauca y se ponen a disposición del público a través de canales digitales oficiales y medios autorizados.



Últimos resultados del Chontico Millonario

Chance Sorteo Fecha Resultado Chontico Día 8311 15 de Enero del 2026 7215 Chontico Noche 6427 14 de Enero del 2026 0987 Chontico Día 8310 14 de Enero del 2026 6771 Chontico Noche 6426 13 de Enero del 2026 1355 Chontico Día 8309 13 de Enero del 2026 3431 Chontico Noche 6425 12 de Enero del 2026 4645 Chontico Día 8308 12 de Enero del 2026 8895 Chontico Noche 6424 11 de Enero del 2026 5935 Chontico Día 8307 11 de Enero del 2026 9225 Chontico Noche 6423 10 de Enero del 2026 8130 Chontico Día 8306 10 de Enero del 2026 3725 Chontico Noche 6422 09 de Enero del 2026 0488 Chontico Día 8305 09 de Enero del 2026 7820 Super Chontico Noche 6421 08 de Enero del 2026 6660 Chontico Noche 6420 08 de Enero del 2026 8212 Chontico Día 8304 08 de Enero del 2026 6851 Chontico Noche 6419 07 de Enero del 2026 8918 Chontico Día 8303 07 de Enero del 2026 8377 Chontico Noche 6418 06 de Enero del 2026 0541 Chontico Día 8302 06 de Enero del 2026 6966 Chontico Noche 6417 05 de Enero del 2026 9618 Chontico Día 8301 05 de Enero del 2026 1969 Chontico Noche 6416 04 de Enero del 2026 0948 Chontico Día 8300 04 de Enero del 2026 2109 Chontico Noche 6415 03 de Enero del 2026 6289 Chontico Día 8299 03 de Enero del 2026 9782 Chontico Noche 6414 02 de Enero del 2026 6979 Chontico Día 8298 02 de Enero del 2026 9336 Chontico Noche 6413 01 de Enero del 2026 2987 Chontico Día 8297 01 de Enero del 2026 5024

¿Cómo se juega el Chontico Millonario?

Seleccione un número de cuatro cifras.

Defina el valor de la apuesta.

Compre el tiquete en un punto de venta autorizado.

Los puntos de venta incluyen establecimientos como tiendas, droguerías, papelerías, supermercados y plataformas como Paga Todo en Bogotá, Soacha y Cundinamarca.

El sistema permite seleccionar el número manualmente o dejar que el sistema lo asigne de forma aleatoria. El valor mínimo de la apuesta es de $500.

Modalidades de premio

El chance Chontico ofrece diferentes formas de ganar, según la cantidad de cifras acertadas y el tipo de apuesta:



Una cifra (la uña): $5 por cada peso apostado.

Dos cifras (la pata): $50 por cada peso apostado.

Tres cifras (pleno): $400 por cada peso apostado.

Tres cifras (combinado): $83 por cada peso apostado.

Cuatro cifras (superpleno): $4.500 por cada peso apostado.

Cuatro cifras (supercombinado): $308 por cada peso apostado.

El tipo de apuesta debe ser definido al momento de comprar el tiquete. Cada modalidad tiene condiciones específicas de acierto.



¿Cómo se reclama el premio?

El procedimiento para reclamar un premio depende del monto ganado:



Premios menores (hasta $100.000)

Se pueden reclamar directamente en el punto de venta donde se compró el tiquete.

Es necesario presentar el tiquete original en buen estado.

Premios iguales o superiores a $100.000

Se deben reclamar en puntos autorizados como Paga Todo.

Requisitos



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original diligenciado con los datos personales en el reverso.

Presentar fotocopia de la cédula de ciudadanía.

En algunos casos, se puede requerir documentación adicional como el RUT o formularios de certificación para personas no declarantes. El pago se realiza mediante cheque, el cual debe ser cobrado en una entidad bancaria autorizada. El tiquete ganador tiene una vigencia de un año a partir de la fecha del sorteo. Pasado ese plazo, el derecho al cobro prescribe, según lo establecido en el artículo 12 de la Ley 1393 de 2010. El chance Chontico está regulado por Coljuegos, entidad encargada de supervisar los juegos de suerte y azar en Colombia. La operación del juego está autorizada por la Lotería del Valle del Cauca, que garantiza la legalidad y transparencia de los sorteos.



Otros chances en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día



Lunes a sábado: 10:00 a. m.

Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana



Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde



Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día



Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día



Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde



Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde



Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro



Lunes a viernes: 2:00 p. m.

Sábado: 9:00 p. m.

Domingo: 10:00 p. m.

Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábado: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche



Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche



Lunes a sábado: 9:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche



Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche



Lunes a viernes: 10:00 p. m.

Sábado: 11:00 p. m.

Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche



Sábado: 10:15 p. m.

Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto



Sábado: 10:00 p. m.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL