Super Chontico Noche resultado último sorteo del jueves 15 de enero de 2026: número ganador

Este jueves 15 de enero de 2026 se juega Super Chontico Noche, el sorteo nocturno de los chances Chontico que cierra la jornada de jueves con la modalidad “millonaria”. La cita es en la noche y se transmite por Telepacífico y canales digitales. Super Chontico Noche se realiza los jueves y, según los operadores y guías de juego, tiene hora de sorteo alrededor de las 9:30 p. m., distinta del horario habitual de Chontico Noche de lunes a viernes a las 7:00 p. m.

Resultado del Super Chontico Noche del 15 de enero de 2026

Número ganador: 8748

Quinta cifra: 1

El tablero del propio ecosistema de resultados de Chontico muestra también la secuencia de sorteos anteriores de jueves con sus números completos. La recomendación es validar el número ganador del 8 de enero en el sitio oficial y en la red de distribuidores autorizados apenas termine la lectura del resultado de hoy.



¿Cómo se juega el Super Chontico Noche?

El juego consiste en seleccionar un número de cuatro cifras (0000–9999) y elegir el valor a apostar. El pago del premio depende de la cantidad de aciertos y de la modalidad (directa o combinada). La estructura de horarios del ecosistema Chontico es: Chontico Día a la 1:00 p. m. todos los días, Chontico Noche de lunes a viernes a las 7:00 p. m. (sábados 10:00 p. m., domingos y festivos 8:00 p. m.) y Super Chontico Millonario los jueves a las 9:30 p. m. Ese patrón de horarios se ha documentado en portales de referencia y medios que cubren chances y sorteos regionales del Valle del Cauca.

Al apostar, se definen dos cosas: el número y la modalidad. En la práctica, hay pagos por aciertos de una, dos, tres y cuatro cifras en el orden del resultado; la modalidad “combinado” permite ganar con las cifras en cualquier orden, con pago menor que el directo. Una guía difundida en diferentes portales explica el plan por cifra de los chances en Colombia (aplicable a Chontico): última cifra (“uña”) paga 5 veces por peso apostado; dos últimas (“pata”) 50 veces; tres últimas en directo 400 veces y combinadas 83 veces; cuatro cifras directas 4.500 veces por peso y cuatro cifras combinadas 308 veces por peso. Es la referencia de pago más difundida para chances, utilizada por redes como Paga Todo y operadores regionales.



La selección del número puede ser manual o aleatoria en el punto de venta. El orden de extracción en el sorteo es determinante para el pleno directo. La validación del resultado se realiza por el operador al cierre del programa; los portales oficiales y agregadores publican el número completo y, según el sitio, también marcan tres primeras, tres últimas, dos últimas y última (“quinta”).



Costo del boleto y valores de apuesta

El chance no maneja boleto fijo con precio único como las loterías departamentales; opera por valor de apuesta. Los operadores indican que se puede apostar desde $500 hasta $50.000 por número de cuatro cifras, y el premio se calcula multiplicando el valor apostado por el factor de pago de la modalidad elegida (por ejemplo, cuatro cifras directas hasta 4.500 veces por peso).



En términos prácticos: con $1.000 apostados a cuatro cifras directas, el pago tope llega a $4.500.000; a cuatro cifras combinadas, el pago de referencia alcanza cerca de $308.000 por cada $1.000 (equivalente al múltiplo 308 por peso). Con tres cifras directas, por cada $1.000 se alcanzan $400.000; con dos últimas, $50.000; y con última cifra, $5.000. Estos multiplicadores son estándar en la red de chances y permiten calcular de forma rápida el posible pago sin importar el sorteo del ecosistema Chontico.



Otros chances en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día



Lunes a sábado: 10:00 a. m.

Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana



Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde



Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día



Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día



Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde



Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde



Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro



Lunes a viernes: 2:00 p. m.

Sábado: 9:00 p. m.

Domingo: 10:00 p. m.

Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábado: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche



Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche



Lunes a sábado: 9:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche



Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche



Lunes a viernes: 10:00 p. m.

Sábado: 11:00 p. m.

Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche



Sábado: 10:15 p. m.

Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto



Sábado: 10:00 p. m.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL