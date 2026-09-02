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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Dorado Tarde último sorteo del 2 de septiembre de 2026: estos son los números ganadores

Dorado Tarde último sorteo del 2 de septiembre de 2026: estos son los números ganadores

Recuerde que el chance El Dorado Tarde juega de lunes a sábado a las 3:30 p.m. Siga EN VIVO los números ganadores junto con la quinta cifra.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 2 de sept, 2026
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Dorado Tarde 21 de agosto de 2026: revise los números ganadores
Dorado Tarde 21 de agosto de 2026: revise los números ganadores
Freepik/ Dorado Tarde

Los resultados del Dorado Tarde de este miércoles, 2 de septiembre de 2026, ya se encuentra disponible. El sorteo, que se realiza a las 3:30 de la tarde y figura entre los chances más consultados del país, entrega premios en diferentes modalidades de juego, razón por la que sus cifras ganadoras suelen estar entre las búsquedas más frecuentes del día.

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Quienes participaron en esta edición del chance Dorado Tarde permanecieron atentos a la publicación de los resultados oficiales para comprobar si alguno de los números apostados coincidió con las cifras sorteadas y permitió acceder a alguno de los premios disponibles.

Resultado del Dorado Tarde hoy 2 de septiembre de 2026

De acuerdo con el sorteo de este miércoles, estos son los números ganadores de la tarde de hoy:

  • Números ganadores: 0802
  • Quinta cifra: 7

Parte del éxito de este sorteo radica en la variedad de modalidades disponibles para apostar. Los participantes pueden jugar a cuatro cifras directas, cuatro cifras combinadas, tres cifras directas, tres cifras combinadas, dos cifras conocidas como "pata" o una cifra denominada "uña". Esta diversidad permite que un mayor número de jugadores tenga posibilidades de obtener premios, incluso cuando no aciertan completamente el número ganador principal. Además, la frecuencia de los sorteos mantiene un alto interés entre quienes siguen diariamente los resultados de los chances en Colombia.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA
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