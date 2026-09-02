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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Super Astro Sol resultados de hoy 2 de septiembre de 2026: números ganadores

Super Astro Sol resultados de hoy 2 de septiembre de 2026: números ganadores

Si usted acierta el número ganador de cuatro cifras más el signo zodiacal el valor de su premio será mayor. Le contamos los resultados de esta tarde.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 2 de sept, 2026
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Super Astro Sol resultados hoy 28 de agosto de 2026: números ganadores
Super Astro Sol resultados hoy 28 de agosto de 2026: números ganadores
Getty Images/ Super Astro Sol

Este miércoles, 2 de septiembre de 2026 se realiza una nueva edición del chance Super Astro Sol, una modalidad de apuesta que se distingue de otros juegos de chance porque exige acertar tanto un número como un signo zodiacal para acceder a los premios más importantes. A diferencia de los sorteos tradicionales, en Super Astro Sol cada participante selecciona una combinación de cuatro cifras y un signo del zodiaco. Tenga listo su billete y prepárese, porque le compartimos los números ganadores de la tarde de hoy.

Resultados de Super Astro Sol hoy 2 de septiembre de 2026

  • Número ganador: 6757
  • Signo zodiacal: Cáncer

En este juego no basta con fijarse únicamente en las cuatro cifras sorteadas. Dependiendo de la modalidad apostada, también puede ser necesario revisar el signo zodiacal asociado al resultado oficial. La mecánica de Super Astro Sol se basa en la selección de dos elementos dentro de una misma apuesta:

  • Un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999.
  • Uno de los doce signos zodiacales disponibles.

Entre los signos que hacen parte del juego se encuentran Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Además, existe la opción de participar con todos los signos, ampliando las posibilidades de coincidencia. El valor del premio dependerá del nivel de acierto obtenido y de las condiciones específicas de la apuesta realizada.

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Super Astro Sol desarrolla sus sorteos de lunes a sábado a las 4:00 p. m., convirtiéndose en una de las opciones más consultadas por los aficionados a los juegos de suerte y azar durante las tardes en Colombia. Tras la divulgación del resultado, los apostadores pueden revisar si acertaron las cuatro cifras, el signo zodiacal o ambas variables, dependiendo de la modalidad elegida al momento de jugar.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA
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