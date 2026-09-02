27 familias afectadas por el terremoto en Chocó recibirán nuevas viviendas, anunció Camacol

Las familias afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto en Chocó recibirán una ayuda para avanzar en su proceso de recuperación. Camacol anunció la construcción y entrega de 27 viviendas en Quibdó destinadas a igual número de familias damnificadas por la emergencia, como parte de una iniciativa promovida por Camacol Bogotá y Cundinamarca en alianza con la Corporación El Minuto de Dios.

El anuncio fue realizado este miércoles 2 de septiembre de 2026 por Guillermo Herrera Castaño, presidente ejecutivo de Camacol, durante el IV Congreso de Inversión Inmobiliaria, en el que hizo presencia la gobernadora del Chocó, Nubia Córdoba. La iniciativa contempla una inversión de más de 4.500 millones de pesos y busca contribuir a la reconstrucción de las comunidades afectadas por el sismo.

De acuerdo con la información entregada por el gremio, las viviendas serán unifamiliares y estarán acompañadas de un diseño urbanístico que contempla espacios comunes y áreas públicas, con el propósito de aportar a la reconstrucción del tejido social de las comunidades afectadas.



Durante el anuncio, Guillermo Herrera destacó que el proyecto representa la reconstrucción del primer barrio formal, con estándares de urbanismo.



“Más allá de los equipos que hemos estado mandando a Chocó, pues hay un anuncio importante. Y es que ya vamos a arrancar con la reconstrucción del primer barrio formal, que cumple con todos los estándares de urbanismo”, señaló Herrera.

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El presidente ejecutivo de Camacol explicó que las 27 viviendas corresponden a la disponibilidad actual de suelo para desarrollar el proyecto. Sin embargo, también planteó la posibilidad de buscar alternativas que permitan aumentar el número de soluciones habitacionales.

“Nos llevamos el compromiso de lo que hablábamos antes y es mirar la posibilidad de que eso pueda mutar a una solución bifamiliar para ver si podemos acomodar un número mayor de viviendas”, agregó.

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La construcción de estas viviendas hace parte de las acciones que el sector privado viene adelantando para apoyar la recuperación del departamento después del terremoto.

Más de 28.000 viviendas averiadas

Camacol también destacó las labores que ha desarrollado desde los primeros días posteriores al terremoto. Según Guillermo Herrera, el gremio ha dispuesto profesionales para apoyar la evaluación de las edificaciones afectadas.

“Además, tendremos asistencia y supervisión técnica antes del 14 de septiembre, pues hay 28.000 viviendas averiadas y más de 5.000 destruidas”, afirmó.

El gremio señaló que, a través de sus diferentes regionales, ha puesto a disposición de las comunidades afectadas sus capacidades y recursos para contribuir a las labores de reconstrucción y atención de la emergencia.

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Entre las acciones realizadas se encuentran la movilización de maquinaria, equipos, materiales, logística y conocimiento especializado. También fueron habilitados centros de acopio de materiales en varias ciudades para facilitar el aporte de insumos destinados a las comunidades afectadas.

En agosto, Camacol Bogotá y Cundinamarca envió además una brigada de voluntarios conformada por 48 profesionales del sector, quienes apoyaron la evaluación de edificaciones afectadas en diferentes municipios del departamento.

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La construcción de las 27 viviendas será posible mediante la alianza entre Camacol Bogotá y Cundinamarca y la Corporación El Minuto de Dios. De acuerdo con el gremio, ambas organizaciones aportarán su experiencia para avanzar en el proyecto y acompañar a las familias beneficiarias durante el proceso.

Edwin Chirivi, gerente de Camacol Bogotá y Cundinamarca, destacó el alcance de esta alianza.

“Nos unimos para aportar a la reconstrucción del Chocó y acompañar a las familias afectadas por el terremoto. A la asistencia técnica que hemos venido brindando desde el gremio, hoy sumamos la construcción de estas 27 viviendas en Quibdó, que beneficiará al mismo número de familias afectadas por la emergencia”, afirmó.

Buscan organizar mano de obra para la reconstrucciónClaro, puedes hacerlo mucho más directo y fácil de leer, sin perder el tono periodístico:

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Buscan mano de obra para la reconstrucción

Además de construir las 27 viviendas, Camacol también busca organizar a los trabajadores que se necesitan para apoyar la reconstrucción de las viviendas afectadas en Chocó.

Guillermo Herrera explicó que uno de los principales retos está relacionado con conseguir materiales, trabajadores y apoyo técnico para reparar y reconstruir las casas afectadas por el terremoto.

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Por esta razón, invitó a diferentes sectores a sumarse a la iniciativa de Camacol Bogotá para organizar grupos de trabajadores y comenzar un primer proyecto de reconstrucción.

“Los invito a todos a que acompañen a Camacol Bogotá en el esfuerzo de organizar esa mano de obra, esas cuadrillas que necesitamos para arrancar con el primer piloto que, si podemos antes del 14 de septiembre, allá vamos a estar”, manifestó.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

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