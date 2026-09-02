No es la Dian: pilas, alertan por estafas en redes sociales con falsos remates de vehículos

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) advirtió sobre la circulación de publicaciones y mensajes en redes sociales en los que se ofrecen supuestos vehículos provenientes de procesos de remate de la entidad. De acuerdo con la administración tributaria, los responsables de estas publicaciones utilizan instalaciones de la entidad como piezas de comunicación y otros elementos relacionados con la institución para hacer que las ofertas parezcan legítimas.



Falsos remates de vehículos en Norte de Santander

Uno de los casos detectados tuvo origen en Norte de Santander y fue identificado por la Dirección Seccional de Aduanas de Cúcuta. Según explicó la Dian, en este caso comenzaron a circular publicaciones en las que se utilizaban imágenes de las instalaciones de la entidad, fotografías relacionadas con actividades académicas realizadas junto con universidades y diferentes materiales de carácter institucional.

Las publicaciones llevaban a los interesados a comunicarse mediante WhatsApp con un perfil denominado "Remate Automotores". Desde ese contacto se ofrecían vehículos que, supuestamente, formarían parte de procesos de remate adelantados por la Dian. La situación generó alertas debido a que "la persona que responde las comunicaciones se identifica como supuesto asesor de venta de la Dian y manifiesta estar ubicado en una de sus oficinas".

Ante las denuncias, funcionarios "recopilaron pruebas del ofrecimiento y capturas de pantalla de los diálogos". Entre las pruebas se encuentran capturas de pantalla de los intercambios realizados mediante WhatsApp, archivos de audio y otros documentos aportados por las personas que reportaron el caso, "con el propósito de documentar los hechos y reportarlos ante las autoridades competentes".



Página web ofrecía supuestos remates virtuales de la Dian

La entidad también detectó otro caso relacionado con la creación de una página web que utiliza elementos de identidad de la Dian para aparentar que se trata de un sitio oficial. El portal promociona supuestos remates virtuales de bienes. Sin embargo, la administración tributaria aclaró que esta página no pertenece a la entidad ni hace parte de sus canales institucionales. "Ha sido diseñado para aparentar legitimidad mediante el uso indebido de elementos asociados a la imagen institucional", identificó la Dian en un comunicado.



La entidad recomienda a ciudadanos no ingresar datos personales, documentos o información financiera en este tipo de sitios. Tampoco se deben realizar transferencias o pagos cuando la oferta provenga de páginas o contactos que no puedan ser verificados a través de los canales oficiales. La Dian pide a la ciudadanía "verificar la información relacionada con remates, subastas y demás trámites a través de sus canales oficiales".



Recuerde que las subastas de mercancías aprehendidas se desarrollan mediante la plataforma virtual El Martillo, administrada y coordinada por el Banco Popular. Las personas interesadas deben realizar previamente el proceso de inscripción establecido por la plataforma para poder participar.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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