Bogotá lanzó subsidio de vivienda 'Reduce tu cuota': cuánto recibirá mensualmente y cómo postularse

La Secretaría Distrital del Hábitat volvió a habilitar las postulaciones para el programa de vivienda 'Reduce tu Cuota', una iniciativa con la que el Distrito busca disminuir el valor mensual que pagan los hogares por su crédito hipotecario o leasing habitacional para la compra de vivienda VIS o VIP en la capital. La reapertura del programa llega en medio de la estrategia Mi Casa en Bogotá, con la que la administración distrital busca ampliar las alternativas de acceso y permanencia en vivienda para miles de familias. El subsidio no se entrega directamente a los beneficiarios, sino que se gira a la entidad financiera encargada del crédito, permitiendo una reducción en la cuota mensual que paga el hogar. Actualmente, el Distrito también impulsa otros mecanismos como Mejora tu Cuota, enfocado en apoyar créditos para remodelación y mejoramiento de vivienda.



Subsidio de vivienda 'Reduce tu Cuota': cuánto dinero entrega al mes

De acuerdo con la información oficial de la Secretaría Distrital del Hábitat, el subsidio de Reduce tu Cuota tiene un valor total de $21.010.860 para 2026, recursos que son distribuidos en 48 cuotas mensuales. Esto significa que cada hogar beneficiario puede recibir un apoyo cercano a $437.726 mensuales, monto que se descuenta directamente del valor de la obligación financiera asociada a la compra de vivienda.

La ayuda está diseñada para familias que compraron una vivienda de interés social (VIS) o una vivienda de interés prioritario (VIP) en Bogotá y que requieren un respaldo para afrontar los pagos mensuales del crédito hipotecario o del leasing habitacional. Uno de los aspectos más importantes del programa es que el dinero no se consigna en la cuenta del beneficiario. La transferencia se realiza directamente a la entidad financiera, por lo que el descuento aparece reflejado en el extracto mensual del crédito.

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Hoy lanzamos oficialmente un nuevo programa de #MiCasaEnBogotá: #MejoraTuCuota, un apoyo directo para aliviar la cuota del crédito que adquieren familias vulnerables para mejorar las condiciones de habitabilidad de sus viviendas propias. pic.twitter.com/gkMlJKVPKb — Secretaría del Hábitat (@habitatbogota) September 9, 2026

¿Cómo postularse al subsidio 'Reduce tu Cuota' en Bogotá?

Las familias interesadas no deben realizar el trámite directamente ante el Distrito. La postulación se efectúa a través de la entidad financiera con la que se está gestionando el crédito hipotecario o el leasing habitacional para la adquisición de la vivienda. Según la entidad, el proceso comienza una vez el hogar cuenta con la aprobación del crédito. En ese momento debe solicitar el formulario de postulación ante la entidad financiera, diligenciarlo y entregarlo antes del desembolso del préstamo. Posteriormente, la Secretaría Distrital del Hábitat verifica el cumplimiento de los requisitos y, una vez se concreta el desembolso, procede con la asignación del subsidio si el hogar cumple las condiciones establecidas.



La plataforma permanecerá habilitada hasta que se agoten los cupos disponibles. De otro lado, entre los principales requisitos exigidos para acceder a Reduce tu Cuota se encuentran:



Ser mayor de edad como jefe o jefa del hogar.

Tener ingresos familiares mensuales que no superen los $7.003.620 durante 2026.

Contar con un crédito hipotecario o leasing habitacional aprobado para comprar una vivienda VIS o VIP nueva en Bogotá.

No ser propietario de otra vivienda en Colombia diferente a la que está siendo financiada.

No ser beneficiario de la cobertura a la tasa de interés otorgada por el Gobierno nacional.

La estrategia de vivienda del Distrito también sumó recientemente el programa Mejora tu Cuota, dirigido a hogares que necesitan recursos para remodelar o intervenir sus inmuebles. Esta iniciativa ofrece subsidios mensuales de entre $231.000 y $291.000 durante 36 meses para apoyar el pago de créditos destinados al mejoramiento de vivienda. El programa funciona en alianza con entidades como Credifamilia, Confiar, Cooperativa Financiera y Bancamía, y busca facilitar el acceso al crédito formal para familias con capacidad de pago que requieren recursos para realizar adecuaciones, remodelaciones o ampliaciones en sus viviendas.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

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