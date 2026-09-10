iPhone Duo, iPhone 18 Pro y 18 Pro Max: esta es la fecha en que saldrán a la venta en Colombia

La espera terminó para los seguidores de Apple. Durante el evento “Surprise and Shine”, la compañía presentó oficialmente el nuevo iPhone Duo, su primer teléfono plegable, junto con los iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, que llegan como los nuevos modelos insignia de la marca. Además de las novedades en diseño y rendimiento, una de las preguntas que más se repite entre los consumidores colombianos es cuándo podrán comprarlos en el país. La buena noticia es que Colombia hace parte del primer grupo de mercados donde Apple distribuirá estos dispositivos, según la compañía, por lo que los usuarios no tendrán que esperar meses para acceder a los equipos, como ocurría en generaciones anteriores.



Cuándo sale a la venta el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max en Colombia

Apple confirmó que las reservas del iPhone 18 Pro y del iPhone 18 Pro Max comenzarán el próximo 12 de septiembre de 2026. Posteriormente, los equipos llegarán oficialmente a las tiendas y comenzarán a entregarse a los compradores el 18 de septiembre de 2026. La compañía indicó que más de 65 países y territorios harán parte de esta primera ola de lanzamiento, entre ellos Colombia. Esto significa que los consumidores colombianos tendrán acceso a los dispositivos desde la misma fecha en que llegarán a mercados como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, México, Japón y otros países estratégicos para la marca.

Los nuevos modelos Pro llegan con varias novedades frente a la generación anterior. Entre ellas destacan el procesador A20 Pro, nuevas capacidades de almacenamiento que alcanzan hasta 2 TB y una actualización en el sistema fotográfico. Además, Apple mantiene dos tamaños de pantalla: 6,3 pulgadas para el iPhone 18 Pro y 6,9 pulgadas para el iPhone 18 Pro Max. En cuanto a los colores, ambos dispositivos estarán disponibles en negro, plata, glacier y burgundy. También compartirán las mismas configuraciones de almacenamiento: 256 GB, 512 GB, 1 TB y 2 TB.

#Mundo | Apple presentó hoy el IPhone Duo, su primer celular plegable que marca una nueva etapa en la compañía. Estos son los detalles



Siga la señal de Noticias Caracol en vivo 👉🏻 https://t.co/Qn3x1ZMSXQ pic.twitter.com/r6rU4XuG9y — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) September 10, 2026

El iPhone Duo llegaría más tarde al mercado colombiano

La historia será diferente para el iPhone Duo, el primer celular plegable de Apple. La compañía decidió darle un calendario independiente al lanzamiento de este dispositivo, por lo que su salida al mercado ocurrirá más de un mes después de la llegada de la línea Pro. Según la información revelada durante el evento de lanzamiento, las preventas del iPhone Duo comenzarán el 16 de octubre de 2026, mientras que la disponibilidad oficial en tiendas iniciará el 23 de octubre de 2026.



Al igual que sucede con los modelos Pro, Colombia figura dentro de los mercados incluidos en la primera fase de comercialización del nuevo plegable. Esto permitirá que los usuarios interesados en el dispositivo puedan adquirirlo desde el mismo día de su lanzamiento internacional en las tiendas autorizadas y distribuidores oficiales. El iPhone Duo incorpora una pantalla exterior de 5,4 pulgadas y una interior de 7,6 pulgadas cuando está desplegado. Asimismo, utiliza el mismo procesador A20 Pro presente en los modelos Pro y estará disponible en capacidades de hasta 2 TB de almacenamiento.



¿Cuánto costarían en Colombia?

Aunque Apple todavía no ha publicado los precios oficiales para Colombia, una referencia puede obtenerse a partir de los valores anunciados en Estados Unidos y una tasa de cambio cercana a los $3.100 por dólar. Bajo ese escenario, los precios aproximados quedarían así:



Modelo Precio en EE. UU. Valor aproximado en Colombia* iPhone 18 Pro (256 GB) US$1.199 $3,7 millones iPhone 18 Pro (512 GB) US$1.399 $4,3 millones iPhone 18 Pro (1 TB) US$1.799 $5,6 millones iPhone 18 Pro (2 TB) US$2.399 $7,4 millones iPhone 18 Pro Max (256 GB) US$1.299 $4 millones iPhone 18 Pro Max (512 GB) US$1.499 $4,6 millones iPhone 18 Pro Max (1 TB) US$1.899 $5,9 millones iPhone 18 Pro Max (2 TB) US$2.499 $7,7 millones iPhone Duo (256 GB) US$1.999 $6,2 millones iPhone Duo (512 GB) US$2.199 $6,8 millones iPhone Duo (1 TB) US$2.599 $8,1 millones iPhone Duo (2 TB) US$3.199 $9,9 millones

Sin embargo, estos valores no corresponden a los precios finales que tendrán los equipos en Colombia. El costo para el consumidor colombiano podría ser mayor debido a factores como impuestos, costos de importación, logística, seguros, márgenes de distribución y la tasa de cambio vigente cuando los dispositivos lleguen oficialmente al país. Por esa razón, los precios definitivos solo se conocerán cuando los distribuidores autorizados y operadores móviles anuncien la apertura de las ventas en el mercado colombiano.



De mantenerse una tasa de cambio similar a la actual, el iPhone Duo se perfilaría como el modelo más costoso de la nueva generación, con un valor cercano a los $10 millones en su versión de 2 TB, mientras que el iPhone 18 Pro seguiría siendo la puerta de entrada a la gama alta de Apple con un precio que rondaría los $3,7 millones para la versión básica.

Publicidad

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL