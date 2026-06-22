Resultados Chontico Noche, último sorteo hoy, lunes 22 de junio de 2026: números ganadores

El sorteo de Chontico Noche, uno de los juegos de azar más emblemáticos y seguidos en Colombia, continúa generando una gran expectativa entre miles de apostadores este lunes 22 de junio de 2026. Con una fuerte presencia y arraigo, especialmente en las regiones del suroccidente del país, este juego de chance se ha consolidado como una tradición diaria gracias a su alta frecuencia y a la promesa de premios inmediatos tras la validación de sus resultados.



Bajo la modalidad de apuesta permanente, el Chontico Noche permite a sus participantes seleccionar libremente combinaciones de cuatro cifras, ajustando sus apuestas a diversos montos según su capacidad y preferencia. La dinámica del sorteo no se detiene, operando de lunes a domingo, incluidos festivos, lo que garantiza que la audiencia mantenga su atención constante sobre las balotas oficiales.



Resultados Chontico Noche, último sorteo hoy, lunes 22 de junio de 2026

A continuación, se presentan los detalles del sorteo de hoy:



Números ganadores : Pendiente

: Pendiente La “Quinta” cifra: Pendiente

Es importante recordar que los resultados oficiales solo se publican una vez que los operadores completan rigurosos procesos de verificación y cadena de custodia, asegurando que la información brindada al público coincida exactamente con la extracción realizada en el sorteo del día. La transmisión de estos números se realiza habitualmente en horario nocturno a través de canales oficiales, replicándose posteriormente en plataformas digitales y puntos de venta autorizados.

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Para los analistas y seguidores de las tendencias de este juego, los resultados del pasado fin de semana sirven como referencia. El sábado 20 de junio, el número favorecido fue el 0384, acompañado de una quinta cifra equivalente al 9. Por su parte, el domingo 21 de junio, la combinación ganadora fue el 4679, con la balota complementaria en el número 5. Estos datos demuestran la variabilidad del sorteo, que integra cuatro cifras principales y una quinta balota complementaria, utilizada en ciertas modalidades de premiación como referencia adicional.



¿Cómo participar de Chontico Noche?

El atractivo del Chontico Noche radica en su proporcionalidad, ya que el plan de premios se liquida con base en el monto neto invertido por el apostador (descontando el IVA):



4 cifras (Directo): El acierto total otorga 4.500 veces el valor apostado. 3 cifras (Directo): Esta modalidad paga 400 veces la inversión realizada. 2 cifras (Pata): Retribuye al ganador con 50 veces su apuesta. 1 cifra (Uña): Otorga una ganancia de 5 veces lo jugado.

Además, existe la opción del chance combinado, la cual permite ganar si las cifras seleccionadas aparecen en cualquier orden. Aunque esta alternativa reduce el factor de ganancia, eleva significativamente las probabilidades de éxito para el jugador. Las autoridades y los operadores del juego enfatizan la importancia de la seguridad y la transparencia. Se recomienda a todos los apostadores consultar únicamente los canales oficiales para evitar caer en desinformación o datos no verificados.

En caso de ser uno de los afortunados, el ganador debe presentar su documento de identidad original junto con el tiquete de apuesta en los puntos autorizados. El tiquete físico es el único soporte válido para efectuar el cobro, por lo que su conservación en buen estado es fundamental para garantizar el acceso al premio. El sistema de juegos de suerte y azar en Colombia se encuentra estrictamente regulado, lo que brinda un marco de legalidad y confianza para todos los participantes.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

