Operadores de internet, telefonía y televisión no podrán exceder cobros por reconexión con nueva ley

La Comisión de Regulación de Comunicaciones tendrá hasta julio de 2026 para definir si puede haber un cobro por reconexión por parte de cada uno de los operadores y definir los topes máximos.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 7 de oct, 2025
Operadores de internet, telefonía y televisión no podrán exceder cobros por reconexión con nueva ley
Imagen de referencia de servicios de telecomunicaciones.
Pexels

