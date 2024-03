Colchones Paraíso, en quiebra: ¿qué deben hacer los usuarios afectados?

La empresa Colchones Paraíso se declaró en quiebra y miles de usuarios quedaron con incertidumbre, especialmente aquellos que realizaron compras recientes y no han recibido sus productos.



A través de un comunicado, la Superintendencia de Sociedades informó que tras varias audiencias se decretó la liquidación de Colchones Paraíso, así como de Muebles y Accesorios S.A.S. La decisión se tomó debido a los incumplimientos en los pagos de gastos administrativos, que incluyen salarios y prestaciones de los trabajadores, de acuerdo con la entidad.

Billy Escobar, superintendente de Sociedades, indicó en Blu Radio que, aunque ambas empresas estaban en un proceso de reorganización desde el año 2020, continuaban operando hasta que un juez ordenó su liquidación.

"Desafortunadamente, el más débil es el que termina pagando, ese comprador, ese ciudadano, muchas veces los trabajadores. Entonces nosotros hemos emprendido la tarea invitando a la academia y a expertos nacionales e internacionales con miras a plantear una reforma de la ley de insolvencia para proteger a ese ciudadano de a pie", explicó Escobar en la emisora.

Una de las afectadas le contó a W Radio que el 2 de enero de este año compró un colchón en Colchones Paraíso, sede de la avenida de las Américas, por valor de $4.500.000. Le dijeron que la entrega sería en 20 días, pero dice nunca le hicieron llegar el producto.

“Al principio contestaban y después no respondieron. Una vez pasó esto me dirigí al punto físico donde compré y me di cuenta de que estaba cerrado. Lo más grave es que la plataforma de ventas está habilitada todavía en la página web. Ahí claramente hay un riesgo de pérdida del consumidor", comentó la usuaria en la W.



¿A dónde se pueden dirigir los afectados por la quiebra de Colchones Paraíso?

Según el superintendente de Sociedades, se habilitaron dos correos electrónicos donde los usuarios pueden dar a conocer sus peticiones, quejas o reclamos:



pgonzalez.c2024@gmail.com: designado por el juez, este email es para enviar quejas o solicitudes inmediatas. Se deben adjuntar documentos que respalden la compra para facilitar la gestión de créditos y el inventario de bienes.

designado por el juez, este email es para enviar quejas o solicitudes inmediatas. Se deben adjuntar documentos que respalden la compra para facilitar la gestión de créditos y el inventario de bienes. webmaster@supersociedades.gov.co: a través de este correo electrónico, los usuarios afectados pueden recibir orientación y asistencia por parte de la Superintendencia de Sociedades.

"Nosotros estamos en un proceso de celeridad con miras a recoger el mayor número de bienes, de inmuebles y de maquinaria y lo que exista con miras a poder pagar a la gente”, agregó Escobar en Blu Radio.