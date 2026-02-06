Precio del dólar hoy 6 de febrero de 2026 en Colombia: así está la TRM el viernes

El precio del dólar hoy en Colombia para el viernes 6 de febrero de 2026 quedó fijado en 3.691,75 pesos por unidad, según la Tasa Representativa del Mercado certificada por la Superintendencia Financiera. Este valor rige durante toda la jornada cambiaria y sirve como referencia para transacciones financieras, pagos internacionales y liquidaciones que usan la TRM como base.

La cifra publicada para este viernes muestra un cambio frente al registro del día anterior. El precio del dólar hoy sube 46,82 pesos respecto a la TRM del jueves 5 de febrero, cuando el valor fue de 3.644,93 pesos. Esta variación diaria equivale a un movimiento de 1,28 %, de acuerdo con los datos oficiales del mercado cambiario colombiano.



Al observar el precio del dólar hoy dentro del contexto de la semana, se evidencia una secuencia de variaciones. El lunes 2 de febrero la TRM fue de 3.670,47 pesos; el martes 3 bajó a 3.628,16 pesos; el miércoles 4 descendió a 3.622,00 pesos; el jueves 5 subió a 3.644,93 pesos, y este viernes alcanzó 3.691,75 pesos. Esta secuencia muestra movimientos continuos entre jornadas, sin una trayectoria lineal a lo largo de la semana.



El precio del dólar hoy marca el nivel más alto registrado en lo que va de febrero. La variación acumulada entre el mínimo de la semana y el valor actual supera los 60 pesos, lo que refleja la dinámica diaria del mercado cambiario y la respuesta a factores externos e internos que influyen en la oferta y la demanda de divisas.



Precio del dólar en casas de cambio

Ciudad Precio de compra (COP/USD) Precio de venta (COP/USD) Bogotá D. C. $ 3.590 $ 3.710 Medellín $ 3.580 $ 3.730 Cali $ 3.600 $ 3.740 Cartagena $ 3.750 $ 3.980 Cúcuta $ 3.640 $ 3.700 Pereira $ 3.730 $ 3.800

¿Qué esperar del dólar para la semana del 2 al 6 de febrero de 2026?

Rodrigo Lama, chief business officer de la fintech latinoamericana Global66, compartió con Noticias Caracol cuál es su análisis respecto al comportamiento del dólar para esta semana: "De cara al cierre de la semana, el mercado se mantiene en una fase de ajuste táctico tras el fuerte rally observado en activos de riesgo y monedas emergentes durante las semanas previas. La corrección reciente en commodities y el rebote del dólar reflejan un reordenamiento de expectativas, donde el foco vuelve a centrarse en la trayectoria del mercado laboral estadounidense y en cuánto tiempo la Reserva Federal podría mantener una política monetaria restrictiva. A este escenario se suma un contexto geopolítico aún frágil, con tensiones latentes en Medio Oriente que podrían introducir episodios adicionales de volatilidad en los próximos días".

El experto agrega que "en un escenario favorable para el dólar, si los datos de empleo en Estados Unidos sorprenden al alza, particularmente en creación de empleo, crecimiento salarial y reducción de la tasa de desempleo, el mercado podría reforzar la narrativa de una economía aún resiliente. En este escenario, se consolidaría la expectativa de tasas de interés más altas por más tiempo, impulsando un nuevo tramo de fortaleza del dólar. Como consecuencia, los commodities podrían extender su corrección bajista y las monedas emergentes verían presiones adicionales. En este contexto, el USD/COP podría volver a testear niveles cercanos a $3.700, reflejando una pausa en el rally de las monedas emergentes".

"Por el contrario, si las cifras laborales confirman una desaceleración gradual, el mercado retomaría la visión de un ajuste monetario más cercano, debilitando nuevamente al dólar. Este escenario favorecería un rebote en los commodities y un retorno de flujos hacia activos emergentes. En este escenario, el USD/COP encontraría espacio para extender su caída hacia la zona de $3.580”, puntualizó.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL