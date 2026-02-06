Convocatoria de empleo de la Registraduría: pagan 1 millón por 10 días, así se puede aplicar

La Registraduría Nacional del Estado Civil abrió una convocatoria de supernumerarios para apoyar la organización y operación de las elecciones de 2026. La entidad enmarca esta vinculación temporal en el calendario electoral del año y especifica que el proceso está pensado para reforzar tareas administrativas y logísticas en las fases preelectoral, electoral y postelectoral de los comicios. El sitio oficial de la convocatoria confirma que se trata de un proceso ágil de selección para acompañar las elecciones de Congreso y las consultas presidenciales.

De acuerdo con el portal de Elecciones 2026 de la Registraduría, la jornada para Congreso de la República está programada para el 8 de marzo de 2026, en horario de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Esta referencia sirve de base para entender el momento operativo en el que se focaliza la contratación temporal y el tipo de apoyo que se requiere en todo el territorio nacional.



¿Qué funciones cumple un supernumerario en la Registraduría?

La convocatoria activa la figura de supernumerario para reforzar, de manera temporal y puntual, la capacidad operativa de sedes y equipos de la Registraduría. El portal oficial describe que el objetivo es “llevar a buen término” los procesos vinculados con las elecciones y que, por ello, se selecciona personal de apoyo mediante un proceso digital y escalonado por grupos territoriales. En el micrositio se ubica el formulario de inscripción y el apartado de documentos asociados por departamento.



La necesidad de personal responde a picos de demanda en tareas administrativas, de preparación logística, soporte a trámites, atención de requerimientos ciudadanos y verificación de materiales, entre otras funciones operativas que se concentran en los días previos y cercanos a la jornada electoral. Aunque el detalle específico de funciones se comunica en los documentos de cada territorio, el propósito general está determinado por el mandato legal de la entidad de organizar los procesos electorales con plenas garantías.



El 8 de marzo de 2026 es la fecha clave para la elección de Congreso y de Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), en el rango de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., según la página de Elecciones 2026. Esto fija un hito operativo para el que se requiere soporte antes, durante y después de la jornada.



¿Cómo se organiza la inscripción por grupos?

La inscripción se estructura en tres grupos (A, B y C) con fechas de apertura diferenciadas y listados de departamentos específicos por día. En el sitio oficial se detalla el detalle territorial de cada grupo y se indica que, a la hora de inscribirse, las personas deben seleccionar su departamento y revisar los documentos asociados que contienen lineamientos y requisitos puntuales. La página también publica un correo de soporte para resolver dudas técnicas o de proceso. Hoy es la fecha límita para las inscripciones del grupo C:



Grupo A (04 de febrero): Atlántico, Boyacá, Cesar, Cundinamarca, Nariño, Norte de Santander, Santander, Tolima, Cauca, Caquetá y Guaviare.

Grupo B (05 de febrero): Bogotá D. C., Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Casanare, Meta, Magdalena y Putumayo.

Grupo C (06 de febrero): Amazonas, Arauca, Bolívar, Chocó, Córdoba, Guainía, Huila, La Guajira, San Andrés y Providencia, Sucre, Valle del Cauca, Vaupés y Vichada.

La distribución por grupos es un insumo operativo para canalizar inscripciones y no altera las condiciones de selección, que se rigen por los documentos oficiales disponibles en el micrositio.



¿De cuánto es el salario para los supernumerarios de la Registraduría?

El pago por diez días de trabajo para quienes sean vinculados en esta convocatoria corresponde a una retribución proporcional calculada a partir de la asignación mensual del cargo de supernumerario auxiliar administrativo. Según la información divulgada por la Registraduría Nacional, el valor mensual de referencia para ese cargo es de 3.159.770 pesos, pero como la vinculación es temporal y se limita a un periodo específico cercano a diez días, el monto que finalmente recibe la persona contratada es el proporcional a ese tiempo de servicio.

En términos prácticos, esa liquidación equivale a alrededor de 1.019.000 pesos por los diez días efectivamente trabajados, siempre que se cumpla con todas las actividades asignadas y los tiempos establecidos por la entidad. Este pago no corresponde a un salario permanente ni a una mensualidad completa, sino a una compensación puntual por el apoyo administrativo durante una fase concreta del proceso electoral, y se gira una vez concluido el periodo de vinculación y verificada la ejecución de las funciones.



¿Dónde y cómo inscribirse a la convocatoria de la Registraduría?

El único canal para la inscripción es el micrositio oficial de la Registraduría para la convocatoria 2026. Allí se encuentra el formulario de inscripción y, en el mismo entorno, el repositorio de documentos asociados por departamento. La navegación guía a la persona interesada a elegir la unidad territorial y a completar el registro con los datos solicitados. No se requieren intermediarios ni trámites por fuera del sitio oficial. Pero ojo, estos son los requisitos que debe cunmplir:



Ser colombiano. Tener mas de 18 años. Tener cédula de ciudadanía. Tener título de bachiller. Tener tu situación militar definida (hombre). Para diligenciar el formulario, cuenta con un máximo de 20 minutos, de lo contrario deberá iniciar el proceso de registro nuevamente. Una vez enviada la información, esta no podrá ser modificada, por favor, revise los datos ingresados antes de enviar el formulario. Los aspirantes no podrán tener vínculo de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil con los delegados departamentales o registradores distritales, según corresponda, como tampoco con los registradores especiales, auxiliares y municipales de la plaza a la cual se estén inscribiendo. Los aspirantes no podrán tener vínculo de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil con los candidatos inscritos para ser elegidos en las elecciónes de Congreso de la República 2026.

El portal también visibiliza el buzón soporteconvocatoria@registraduria.gov.co para orientar consultas y brindar asistencia durante el proceso de inscripción. Esta ruta de soporte facilita la gestión de incidencias técnicas y aclara dudas sobre el flujo del registro.

