Cómo consultar con la cédula si es beneficiario de Colombia Mayor: pagos de hasta $225 mil en junio

El Departamento de Prosperidad Social (DPS) inició una nueva jornada de entrega del subsidio Colombia Mayor, dirigido a adultos mayores en condición de vulnerabilidad económica. La transferencia correspondiente al mes de junio está en curso desde el pasado 4 de junio y se realizará de forma escalonada en todo el país. En total, se prevé que 1.635.742 personas adultas mayores reciban el pago, lo que representa una inversión de $212.610 millones por parte de la entidad.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Según las disposiciones del DPS, como en ciclos anteriores, el proceso se hace por etapas para facilitar el acceso y evitar congestiones, priorizando a quienes tienen cuentas bancarias activas. Uno de los aspectos más importantes de este ciclo, es la asignación diferencial para mayores de 80 años, quienes recibirán $225.000. Para el resto de los beneficiarios, el monto continúa siendo el habitual de $80.000.



¿Cómo saber si es beneficiario del programa Colombia Mayor?

Los ciudadanos que deseen consultar si hacen parte del listado de beneficiarios pueden hacerlo con su número de cédula a través del sitio oficial del Banco Agrario de Colombia o las plataformas dispuestas por Prosperidad Social. Para verificar su estado de pago, deben seguir los siguientes pasos:



Ingrese al sitio web oficial del Banco Agrario

Digite su tipo de documento, ya sea cédula de ciudadanía, cédula extranjería o tarjeta de identidad, si así es el caso.

Ingrese su número de cédula en el campo 'Número de identificación'

Escriba la verificación del código captcha que le pide el sistema en la opción 'Código captcha (ver imagen arriba)'

Seleccione el recuadro de 'Autorización y tratamiento de datos'

Presione el botón 'Consultar'

El sistema le indicará si tiene algún giro disponible, la modalidad de entrega y el lugar de cobro. La recomendación de Prosperidad Social es no compartir esta información con terceros y acudir personalmente a los puntos de pago, presentando su documento de identidad original.



Fechas y modalidades de pago de Colombia Mayor

La jornada de pagos comenzó el 4 de junio para quienes están bancarizados, es decir, aquellos que ya tienen una cuenta activa en el Banco Agrario o utilizan su billetera digital Bico. A partir del 5 de junio, se activa el pago para quienes cobran mediante giro postal. Las modalidades disponibles para el retiro del subsidio son:

Oficinas del Banco Agrario



Corresponsales bancarios autorizados

Aliados comerciales en zonas rurales

Cajeros automáticos de Servibanca

En caso de que el beneficiario no pueda asistir personalmente, puede autorizar a otra persona mediante un poder autenticado ante notaría, junto con la copia de la cédula del titular y del apoderado.

Archivo

¿Qué pasa si no reclama el subsidio de Colombia Mayor?

Prosperidad Social recordó que los pagos que no se retiren en la fecha correspondiente se acumulan para el siguiente ciclo. Sin embargo, no se debe dejar pasar más de cuatro pagos seguidos sin cobrar, ya que esto puede llevar a la suspensión del subsidio. De hecho, algunas personas que no lograron hacer efectivo el cobro del cuarto ciclo de Colombia Mayor en mayo aún tienen la posibilidad de recibirlo junto con el pago actual, siempre y cuando no excedan el límite acumulado permitido por el programa.



Requisitos para ser parte de Colombia Mayor

El subsidio está destinado a personas adultas mayores que no tienen una pensión ni suficientes recursos para cubrir sus necesidades básicas. Según las disposiciones de Prosperidad Social, los requisitos para ser beneficiario de Colombia Mayor son los siguientes:



Tener nacionalidad colombiana.

Haber vivido en el país durante los últimos 10 años.

Tener al menos 54 años en el caso de mujeres y 59 años para los hombres.

Estar inscritos en el Sisbén IV y clasificados en los grupos A, B o C1.

No recibir ninguna pensión de vejez o sobrevivencia.

No contar con otras fuentes de ingreso que aseguren su subsistencia.

¿Cómo abrir una cuenta para recibir el subsidio?

Debido a un cambio en la política de entrega de subsidios implementado desde mayo, los recursos de los programas Colombia Mayor, Renta Ciudadana y Devolución del IVA ahora se entregan exclusivamente a través del Banco Agrario. Por ello, quienes aún no cuentan con una cuenta activa deben realizar la apertura cuanto antes. Este trámite puede hacerse directamente en una oficina del Banco Agrario o por medio de la billetera digital Bico. Una vez creada la cuenta, los pagos podrán hacerse efectivos de forma automática y sin necesidad de filas.

Publicidad

Este cambio busca mejorar la cobertura y eficiencia en la entrega de apoyos económicos, según explicó Carolina Hoyos, directora de Prosperidad Social, quien también señaló que el Banco Agrario tiene presencia en más del 99% del territorio nacional, lo que permitiría llegar incluso a zonas rurales dispersas.



Paso a paso para abrir una cuenta en el Banco Agrario

Si aún no tiene una cuenta en la entidad financiera, vea cómo abrirla desde un celular o computador:



Ingrese a la página oficial del Banco Agrario de Colombia

En la página principal, busque una opción llamada 'Productos digitales'. Allí encontrará diferentes opciones, pero deberá hacer clic sobre 'Cuenta de ahorros digital'.

Una vez dentro de la sección para abrir una cuenta digital, seleccione la opción 'Solicitar cuenta', ahí será redirigido a un formulario en línea.

Asegúrese de tener a la mano su cédula de ciudadanía original para llenar sus datos personales. Tenga en cuenta que solo pueden abrir cuentas las personas naturales mayores de edad y con cédula colombiana.

Luego de completar el formulario, el sistema validará su información y le pedirá confirmar algunos datos adicionales y aceptar los términos y condiciones.

Una vez complete todo el registro, en aproximadamente 15 minutos su cuenta estará activa y lista para recibir pagos de subsidios u otras transacciones.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co