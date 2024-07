Cómo descargar mi certificado Sisbén: link para obtener el documento en su celular

El Sisbén es una herramienta para identificar a las personas y familias en Colombia que necesitan apoyo del Estado. Obtener el certificado es crucial para acceder a diversos programas sociales. Vea cómo hacerlo.

¿Qué es el Sisbén?

Es un sistema de información que clasifica a la población colombiana según sus condiciones socioeconómicas. Esta permite al Gobierno focalizar la inversión social y asegurar que los recursos lleguen a quienes más los necesitan.

El Sisbén IV, la versión más reciente, clasifica a las personas en cuatro grupos principales (A, B, C y D), cada uno con subgrupos que reflejan la capacidad económica y las condiciones de vida de los hogares.



Certificado del Sisbén

El certificado del Sisbén es un documento que acredita la clasificación socioeconómica de una persona o familia. Es necesario para acceder a programas de salud, educación, vivienda y otros beneficios sociales. Por ello, es fundamental saber cómo obtenerlo de manera rápida y eficiente.



Descargar certificado del Sisbén

Ingrese a la página oficial del Sisbén En la página principal, busque y haga clic en la opción 'Consultar grupo Sisbén'. Seleccione el tipo de documento de identificación (Cédula de ciudadanía, Tarjeta de identidad, etc.). Ingrese el número de su documento de identificación en el campo correspondiente. Haga clic en el botón 'Consultar'. Si su registro está en el sistema, aparecerán en pantalla sus datos personales y su grupo de clasificación del Sisbén. En la parte inferior de la página, encontrará un icono de impresora. Haga clic en este icono para generar el certificado en formato PDF. Guarde el archivo en su dispositivo o imprímalo directamente.

¿Qué hacer si no aparece mi información en el sistema del Sisbén?

Si su información no aparece, puede deberse a que no está registrado o hay un error en los datos ingresados. En este caso, es recomendable contactar a la oficina del Sisbén de su municipio o ciudad para verificar su situación.

Cómo se clasifican los grupos del Sisbén

El Sisbén IV clasifica a la población colombiana en cuatro grupos principales, basándose en su capacidad para generar ingresos y sus condiciones de vida. A continuación, se detallan estos grupos:

Grupo A: pobreza extrema

Este grupo incluye a la población con menor capacidad de generación de ingresos y en condiciones de pobreza extrema. Se subdivide en cinco subgrupos:



Grupo B: pobreza moderada

En este grupo se encuentra la población en condiciones de pobreza moderada, con una mayor capacidad de generar ingresos que los del Grupo A. Se subdivide en siete subgrupos:



Grupo C: vulnerable

Este grupo está compuesto por la población vulnerable, es decir, aquellos que están en riesgo de caer en pobreza. Se subdivide en dieciocho subgrupos:



Grupo D: población no pobre, no vulnerable

Este grupo incluye a la población que no se encuentra en condiciones de pobreza ni es vulnerable.