Cómo saber si es beneficiario de giros de Renta Ciudadana y Devolución del IVA: link para consultar

Prosperidad Social anunció el primer ciclo de pagos de los programas Renta Ciudadana y Devolución del IVA en 2026. La entrega de estos recursos comenzó el 20 de marzo y se extenderá hasta el 5 de abril, con una inversión que supera los 323 mil millones de pesos.

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Los subsidios están dirigidos a hogares en condición de pobreza y vulnerabilidad, priorizando a familias con niños pequeños, personas con discapacidad y comunidades indígenas. En total, más de 763 mil hogares fueron seleccionados mediante bases de datos como el Sisbén y otros mecanismos de focalización.

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¿Cómo saber si es beneficiario del subsidio?

La primera forma de enterarse si recibe el subsidio es a través de un mensaje de texto. Prosperidad Social envía notificaciones al número registrado, indicando la modalidad de pago, fechas y condiciones para el retiro. Sin embargo, también existe la opción de hacer la consulta directamente:



Ingrese a la página oficial de Renta Ciudadana y Devolución del IVA.

Digite su tipo de documento, número de identificación y fecha de nacimiento.

El sistema le indicará si tiene un giro asignado y el medio de pago.

Es importante usar únicamente los canales oficiales, ya que intermediarios o enlaces no verificados pueden generar riesgos de fraude.



¿Cómo consultar si tiene un giro pendiente?

Si ya confirmó que es beneficiario, el siguiente paso es verificar si el dinero está disponible para retiro. Esto depende de la entidad encargada del pago.



Consulta en el Banco Agrario

Los hogares que reciben el subsidio a través del Banco Agrario de Colombia pueden revisar si tienen un giro disponible de la siguiente manera:



Ingrese al portal de consultas del banco.

Digite su número de cédula.

Revise si aparece un pago pendiente por cobrar

En caso de tener saldo disponible, podrá retirarlo en oficinas del banco, corresponsales o cajeros automáticos si cuenta con tarjeta.



Consulta en SuperGIROS

Otra opción es verificar el pago mediante SuperGIROS:



Acceda al apartado de consulta de pagos.

Ingrese sus datos personales.

El sistema le mostrará si tiene giros pendientes, no solo de este programa sino de otros subsidios.

Esta plataforma es útil para quienes reciben el dinero mediante giro en efectivo.



Modalidades para reclamar el subsidio

El pago de los incentivos se realizará a través de tres modalidades principales, según la preferencia del beneficiario y las condiciones locales:



Giro en efectivo: Los beneficiarios podrán reclamar sus transferencias en corresponsales bancarios, oficinas del Banco Agrario o cajas extendidas. La entidad ha dispuesto que cada punto de pago informe sobre horarios de atención y posibles restricciones como el 'pico y cédula'.

Los beneficiarios podrán reclamar sus transferencias en corresponsales bancarios, oficinas del Banco Agrario o cajas extendidas. La entidad ha dispuesto que cada punto de pago informe sobre horarios de atención y posibles restricciones como el 'pico y cédula'. Abono en cuenta de ahorros: Las transferencias también podrán recibirse directamente en cuentas de ahorro del Banco Agrario. Quienes cuenten con tarjeta débito podrán retirar sus recursos en cualquier cajero automático del banco o en la red de cajeros Servibanca.

Las transferencias también podrán recibirse directamente en cuentas de ahorro del Banco Agrario. Quienes cuenten con tarjeta débito podrán retirar sus recursos en cualquier cajero automático del banco o en la red de cajeros Servibanca. Billetera digital BICO: Esta opción permite que los beneficiarios descarguen la aplicación y reciban sus incentivos de forma electrónica, facilitando el acceso a los recursos sin necesidad de desplazarse a un punto físico.

Esta opción permite que los beneficiarios descarguen la aplicación y reciban sus incentivos de forma electrónica, facilitando el acceso a los recursos sin necesidad de desplazarse a un punto físico. Cobro a través de terceros autorizados: En casos específicos, un beneficiario puede autorizar que un tercero reciba la transferencia en su nombre mediante un poder especial o poder notarial. Solo se permitirá el cobro al tercero autorizado si este está registrado previamente en el sistema y presenta la documentación requerida.

Recomendaciones al momento de reclamar

Para evitar inconvenientes durante el proceso, tenga en cuenta:



Llevar el documento de identidad original.

Consultar previamente si el giro está disponible.

No pagar a intermediarios por trámites o consultas.

Verificar que la información provenga de canales oficiales.

¡Quiénes tienen prioridad en la asignación?

El programa mantiene criterios de priorización para asegurar que los recursos lleguen a quienes más lo necesitan. Entre los principales grupos se encuentran:



Hogares con niños menores de seis años.

Familias con personas con discapacidad que requieren cuidado permanente.

Madres o padres cabeza de hogar.

Comunidades indígenas en situación de pobreza.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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vgomezgo@caracoltv.com.co