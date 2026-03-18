Pagos de Renta Ciudadana y Devolución del IVA 2026: quiénes reciben y cuándo cobrar

Prosperidad Social anunció que desde el próximo 20 de marzo iniciará el primer ciclo de entrega de los programas Renta Ciudadana y Devolución del IVA, dirigido a hogares en condiciones de vulnerabilidad económica. Esta primera fase se llevará a cabo hasta el 5 de abril, con el objetivo de garantizar la llegada de los recursos a las familias más necesitadas del país.

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El Gobierno Nacional destinará 323.495 millones de pesos para este primer ciclo, recursos que se distribuirán entre 763.312 hogares seleccionados mediante los registros del Sisbén y otros mecanismos de focalización. La atención prioriza especialmente a hogares con niños menores de seis años, personas con discapacidad que requieren cuidados permanentes y familias monoparentales. Además, se incluyen hogares pertenecientes a comunidades indígenas, asegurando que más de 35 mil familias reciban estas transferencias económicas durante esta primera fase de 2026.

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Según Mauricio Rodríguez Amaya, director de Prosperidad Social, "con este primer ciclo seguimos garantizando que las transferencias lleguen a los hogares que más lo necesitan. Nuestro compromiso es fortalecer la protección social, apoyar el cuidado en las familias y contribuir a que miles de hogares en situación de pobreza puedan mejorar sus condiciones de vida".



¿Cómo saber si es beneficiario de los programas?

Los hogares que cumplen con los criterios de focalización recibirán notificaciones vía mensaje de texto al número de teléfono registrado en la base de datos de la entidad. Esta comunicación incluirá información sobre el canal de pago asignado, la fecha y los requisitos para reclamar la transferencia.



Para confirmar si una persona es beneficiaria, Prosperidad Social dispone de su página web oficial, donde los interesados pueden ingresar su tipo y número de documento de identidad y verificar el estado de su pago. Solo mediante estos canales oficiales se puede obtener información confiable, evitando intermediarios que podrían generar fraudes o cobros indebidos.



Modalidades de pago disponibles

El pago de los incentivos se realizará a través de tres modalidades principales, según la preferencia del beneficiario y las condiciones locales:



Giro en efectivo: Los beneficiarios podrán reclamar sus transferencias en corresponsales bancarios, oficinas del Banco Agrario o cajas extendidas. La entidad ha dispuesto que cada punto de pago informe sobre horarios de atención y posibles restricciones como el 'pico y cédula'.

Los beneficiarios podrán reclamar sus transferencias en corresponsales bancarios, oficinas del Banco Agrario o cajas extendidas. La entidad ha dispuesto que cada punto de pago informe sobre horarios de atención y posibles restricciones como el 'pico y cédula'. Abono en cuenta de ahorros: Las transferencias también podrán recibirse directamente en cuentas de ahorro del Banco Agrario. Quienes cuenten con tarjeta débito podrán retirar sus recursos en cualquier cajero automático del banco o en la red de cajeros Servibanca.

Las transferencias también podrán recibirse directamente en cuentas de ahorro del Banco Agrario. Quienes cuenten con tarjeta débito podrán retirar sus recursos en cualquier cajero automático del banco o en la red de cajeros Servibanca. Billetera digital BICO: Esta opción permite que los beneficiarios descarguen la aplicación y reciban sus incentivos de forma electrónica, facilitando el acceso a los recursos sin necesidad de desplazarse a un punto físico.

Esta opción permite que los beneficiarios descarguen la aplicación y reciban sus incentivos de forma electrónica, facilitando el acceso a los recursos sin necesidad de desplazarse a un punto físico. Cobro a través de terceros autorizados: En casos específicos, un beneficiario puede autorizar que un tercero reciba la transferencia en su nombre mediante un poder especial o poder notarial. Solo se permitirá el cobro al tercero autorizado si este está registrado previamente en el sistema y presenta la documentación requerida.

Prioridad en la asignación de recursos de Prosperidad Social

Prosperidad Social mantiene un enfoque integral para priorizar hogares con necesidades de cuidado especial. Dentro de esta línea, se da preferencia a:



Familias monoparentales con niños menores de seis años.

Hogares con personas con discapacidad que requieran atención constante.

Familias indígenas en situación de pobreza extrema, garantizando su inclusión en los ciclos de transferencia económica.

Este proceso de focalización se basa en la información recopilada al cierre del año anterior, asegurando continuidad y consistencia en la entrega de recursos.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co