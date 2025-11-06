Con medida de la Dian sobre Ecopetrol están en riesgo 4.600 empleos, dice presidente de la USO

Ecopetrol advirtió que la Dian le exigió el pago de impuestos por importar gasolina y diésel, señalando que debe cancelar un IVA del 19% y no del 5%. Con esto, la petrolera tendría que cancelar 1,3 billones de pesos en materia tributaria. (Lea también: Ecopetrol vs. Dian: petrolera dice que entidad iniciaría proceso de cobro coactivo, ¿qué implicaría?)

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Además, la Dian estaría solicitando un pago retroactivo, es decir, que debería consignar lo adeudado desde el año 2022 hasta la fecha, lo que representaría 9,4 billones de pesos.

Adicional a esto, la entidad de impuestos le está pidiendo a Reficar, refinería donde se recibe el crudo y se refina casi la totalidad de la gasolina que se consume en el país, 1,3 billones de pesos.



Está en riesgo la estabilidad financiera de Ecopetrol: USO

César Loza, presidente del sindicato de Ecopetrol (USO), le dijo a Noticias Caracol que la petrolera enfrenta una “situación muy crítica porque la Dian deja en firme un recurso sobre un cobro que le hace a Reficar de 1,3 billones de pesos por efecto de importación de gasolina”.



Aclaró “que Ecopetrol este año ya le ha pagado 3,3 billones de pesos por este impuesto a la Dian y Reficar le ha pagado 1,5 billones de pesos. Es decir, la Dian ya ha recaudado 4,8 billones de pesos por efecto de IVA sobre la importación de combustibles a Ecopetrol, medida que rechazamos categóricamente porque pone en riesgo el empleo de 4.600 trabajadores en Cartagena y pone en riesgo el autoabastecimiento energético de la costa Caribe y pone en riesgo la estabilidad financiera de Ecopetrol”.



Para Loza, “este cobro se hace por parte de la Dian, fundamentada en un concepto unilateral; es decir, la Dian creó una reforma tributaria dirigida a Ecopetrol. Tiene la Dian contra Ecopetrol una adicción tributaria, pero además de lo que le ha pagado Ecopetrol este año, está haciendo cobros retroactivos”.

Publicidad

Advirtió que “en el evento que ese cobro se extienda al diésel importado vamos a superar los 20 billones de pesos, de acuerdo con los cobros que le está haciendo la Dian a Ecopetrol, y por supuesto que eso es lesivo para Ecopetrol, para el país y para los trabajadores”.

César Loza, presidente del sindicato de Ecopetrol (USO), explicó en Noticias Caracol el cobro de la Dian a Reficar por más de un billón de pesos.



Siga la señal de Noticias Caracol en Vivo en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/qaRTeecdq9 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) November 6, 2025

Insistió que la medida tributaria “tiene cuatro impactos significativos: primero, afecta a 4.600 trabajadores; además de eso, impacta negativamente los ingresos de Cartagena por efecto del recibo del impuesto de ICA e impuesto predial; tiene impacto en el abastecimiento energético en la costa Caribe y hay un tema que es importante referir, y es que en los contratos que tiene Ecopetrol por efecto de emisión de bonos, en el momento que existan embargos que superen los 100 millones de dólares, que es la amenaza que tenemos en este momento, pueden hacer efectivos los cobros de estos bonos impactando negativamente las finanzas de Ecopetrol y poniendo a la empresa en serios riesgos de quiebra”.

Publicidad

Por último, anunció que el sindicato de la USO interpondrá una “acción de tutela para proteger a Reficar y proteger el empleo de 4.600 trabajadores”.

NOTICIAS CARACOL