Confirman cuatro días seguidos sin pico y placa en Bogotá por Navidad: fecha exacta

La Alcaldía Mayor de Bogotá informó que durante la semana de Navidad, los vehículos particulares podrán circular sin restricciones de pico y placa durante cuatro días consecutivos, incluyendo un feriado y fines de semana. La medida busca facilitar la movilidad de ciudadanos y viajeros durante la temporada festiva y reducir los inconvenientes para quienes deben trasladarse por la ciudad.
De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, esta suspensión temporal del pico y placa permitirá un tránsito más fluido en los principales corredores de Bogotá, especialmente teniendo en cuenta que muchas personas se desplazan para realizar compras, visitar familiares o salir de la ciudad durante las festividades.
El calendario oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) establece que la medida aplica de la siguiente manera en la semana del 22 al 28 de diciembre:
Además, se mantiene vigente la medida de pico y placa regional de ingreso a Bogotá, que regula la entrada de vehículos a la capital durante ciertos días festivos y puentes. Esta norma establece que:
La medida busca controlar la congestión en los corredores de ingreso a la ciudad y evitar embotellamientos en horas pico durante los días de alta movilidad.
Posteriormente, del 29 al 31 de diciembre, la Alcaldía mantiene la rotación de pico y placa para vehículos particulares:
Es importante destacar que los viernes 26 de diciembre de 2025 y 2 de enero de 2026 no habrá pico y placa en Bogotá, según lo anunció la Alcaldía. Esta decisión se tomó con el fin de facilitar el ingreso y salida de viajeros, así como para mejorar la movilidad durante los periodos de mayor tráfico en la ciudad.
Finalmente, la Secretaría de Movilidad recomienda a los ciudadanos planificar sus desplazamientos con anticipación, consultar los días y horarios vigentes de pico y placa y respetar las normas de tránsito para evitar sanciones. Durante la temporada navideña, el cumplimiento de estas medidas contribuye a reducir los tiempos de viaje y mejora la movilidad en los corredores principales de la ciudad.
VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
vgomezgo@caracoltv.com.co