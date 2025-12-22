En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
EMERGENCIA ECONÓMICA
ZULMA GUZMÁN
NUEVO ACCIDENTE ANTIOQUIA
NOVENA
SALARIO MÍNIMO
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Confirman cuatro días seguidos sin pico y placa en Bogotá por Navidad: fecha exacta

Confirman cuatro días seguidos sin pico y placa en Bogotá por Navidad: fecha exacta

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, esta suspensión temporal del pico y placa permitirá un tránsito más fluido en los principales corredores de Bogotá.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 22 de dic, 2025
Comparta en:
Confirman cuatro días seguidos sin pico y placa en Bogotá por Navidad: fecha exacta
Esta suspensión temporal del pico y placa permitirá un tránsito más fluido. -
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad