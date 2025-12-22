Confirman cuatro días seguidos sin pico y placa en Bogotá por Navidad: fecha exacta

La Alcaldía Mayor de Bogotá informó que durante la semana de Navidad, los vehículos particulares podrán circular sin restricciones de pico y placa durante cuatro días consecutivos, incluyendo un feriado y fines de semana. La medida busca facilitar la movilidad de ciudadanos y viajeros durante la temporada festiva y reducir los inconvenientes para quienes deben trasladarse por la ciudad.

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, esta suspensión temporal del pico y placa permitirá un tránsito más fluido en los principales corredores de Bogotá, especialmente teniendo en cuenta que muchas personas se desplazan para realizar compras, visitar familiares o salir de la ciudad durante las festividades.



Confirman cuatro días seguidos sin pico y placa en Bogotá

El calendario oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) establece que la medida aplica de la siguiente manera en la semana del 22 al 28 de diciembre:



Lunes 22 de diciembre: podrán circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Martes 23 de diciembre: podrán transitar los automotores con placas finalizadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Miércoles 24 de diciembre: nuevamente, solo podrán circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Jueves 25 de diciembre (feriado de Navidad): no se aplicará la restricción de pico y placa.

Viernes 26 de diciembre: tampoco habrá pico y placa, siguiendo la disposición especial de la Alcaldía para facilitar la movilidad durante la temporada navideña.

Sábado 27 de diciembre: no se aplicará la medida de pico y placa por ser fin de semana, todos los vehículos podrán circular.

Domingo 28 de diciembre: tampoco habrá restricción por ser día festivo, permitiendo la libre circulación de vehículos particulares.

Así funcionará el pico y placa regional en Bogotá

Además, se mantiene vigente la medida de pico y placa regional de ingreso a Bogotá, que regula la entrada de vehículos a la capital durante ciertos días festivos y puentes. Esta norma establece que:



Entre las 12:00 p. m. y las 4:00 p. m., solo podrán ingresar a la ciudad los vehículos con placas terminadas en número par.

Entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m., la circulación se permitirá únicamente a vehículos con placas terminadas en número impar.

La medida busca controlar la congestión en los corredores de ingreso a la ciudad y evitar embotellamientos en horas pico durante los días de alta movilidad.



Pico y placa en Bogotá se mantiene normal del 29 al 31 de diciembre

Posteriormente, del 29 al 31 de diciembre, la Alcaldía mantiene la rotación de pico y placa para vehículos particulares:



Lunes 29 de diciembre: podrán circular las placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Martes 30 de diciembre: podrán circular las placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Miércoles 31 de diciembre: podrán transitar los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Es importante destacar que los viernes 26 de diciembre de 2025 y 2 de enero de 2026 no habrá pico y placa en Bogotá, según lo anunció la Alcaldía. Esta decisión se tomó con el fin de facilitar el ingreso y salida de viajeros, así como para mejorar la movilidad durante los periodos de mayor tráfico en la ciudad.

Finalmente, la Secretaría de Movilidad recomienda a los ciudadanos planificar sus desplazamientos con anticipación, consultar los días y horarios vigentes de pico y placa y respetar las normas de tránsito para evitar sanciones. Durante la temporada navideña, el cumplimiento de estas medidas contribuye a reducir los tiempos de viaje y mejora la movilidad en los corredores principales de la ciudad.



