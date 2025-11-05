Ecopetrol vs. Dian: petrolera dice que entidad iniciaría proceso de cobro coactivo, ¿qué implicaría?

Ecopetrol lanzó durante la noche de este miércoles una dura advertencia. Según la petrolera, la Dian estaría a punto de iniciar un proceso de cobro coactivo y de embargo de las cuentas de Reficar, su refinería más importante, para cobrarle 1,3 billones de pesos por concepto del impuesto a la importación de diesel y gasolina. Ecopetrol interpuso una tutela para frenar el cobro de la billonaria suma y asegura que no debe ese dinero.

La disputa entre Ecopetrol y la Dian por el pago de impuestos por importar combustibles comenzó en mayo de este año. Desde ese mes, la Dian le exigió a la estatal petrolera que, por importación de gasolina y diesel, debe pagar un IVA del 19% y no del 5%. La exigencia de la Dian va más alla: debe pagar ese 19% retroactivo, es decir que debe pagar impuesto de IVA desde el año 2022 hasta hoy.

Para la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Ecopetrol debe pagar 9,4 billones de pesos, un retroactivo por esa plata que se dejó de pagar por esos cuatro años. El asunto es tan delicado, que a Reficar, que es la refinería donde se recibe el crudo y se refina casi la totalidad de la gasolina que se consume en el país, la Dian le está cobrando 1,3 billones de pesos.



Ecopetrol, por su parte, dijo que no pagará porque no está de acuerdo con que el impuesto sea del 19% y no del 5%



En las últimas horas, la Dian le dijo no a Ecopetrol, que sí tiene que pagar esos impuestos pendientes. Las directivas de Ecopetrol ratificaron que no lo harán, entre otras razones porque no está dentro de sus cuentas desembolsar esos 1,3 billones de pesos.

Como ecopetrol se mantiene en su posición, el siguiente paso será que la Dian incie un cobro coactivo que puede llevar al embargo de cuentas de Ecopetrol, la empresa más importante y grande del país.



¿Qué implicaría el cobro coactivo?

Según le contaron fuentes de Ecopetrol a Noticias Caracol, la Refinería de Cartagena no tendría cómo pagar ni nómina ni compra de insumos ni la operación para refinar combustibles. Esas mismas fuentes de Ecopetrol le dijeron a este noticiero que si hay embargo, Reficar solo tendría un margen entre 7 y 18 días para producir gasolina, diesel y gasolina jet (es decir, para aviones).

El otro efecto casi inmediato es que comenzaría un desabastecimiento de combustibles en la Costa Atlántica, principal consumidor de gasolina y diesel que sale de Reficar.

En materia económica, el panorama, dicen en Ecopetrol, sería catastrófico porque el principal perjudicado sería el Estado, que recibe de la estatal petrolera billones de pesos al año que entran al presupuesto nacional. Eso sí, dicen las directivas de Ecopetrol, sin contar con la caída de las acciones de la compañia en la Bolsa de Nueva York.

En todo caso, sería un efecto dominó que causaría, dicen esas fuentes a Noticias Caracol, un daño irreversible, irremediable e inminente. Ahora, el balón está en la cancha de la Dian de si desiste del cobro de esos impuestos a Ecopetrol.

