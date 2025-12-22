En vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
MUNDO  / Donald Trump dice que Gustavo Petro es "un alborotador" y que "más le vale andarse con cuidado"

Donald Trump dice que Gustavo Petro es "un alborotador" y que "más le vale andarse con cuidado"

Se trata de una nueva subida de tono del líder republicano para con el presidente colombiano. Trump insistió, además, en que Colombia tiene tres fábricas de cocaína que luego se envía a Estados Unidos.

Por: EFE
Actualizado: 22 de dic, 2025
Editado por: William Moreno Hernández
Donald Trump y Gustavo Petro
Donald Trump y Gustavo Petro
AFP

