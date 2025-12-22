En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
EMERGENCIA ECONÓMICA
PICO Y PLACA BOGOTÁ
DONALD TRUMP
NOVENA
SALARIO MÍNIMO
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Gobierno nacional publica decreto con el que declara la emergencia económica: esto dice

Gobierno nacional publica decreto con el que declara la emergencia económica: esto dice

El Ejecutivo había anunciado la declaratoria luego de que se hundió en el Congreso la reforma tributaria con la que buscaba recaudar cerca de 16 billones de pesos a través de la imposición de varios impuestos.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 22 de dic, 2025
Comparta en:
¿Qué es la emergencia económica y por qué expertos dicen que no es constitucional?
Noticias Caracol

Publicidad

Publicidad

Publicidad