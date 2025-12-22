Gobierno nacional publica decreto con el que declara la emergencia económica: esto dice

El Gobierno nacional emitió en la noche de este lunes el decreto con el que declara oficialmente la emergencia económica. El documento, como ya se habí anticipado, fue firmado por todos los ministros el jueves pasado y debió ser radicado este domingo, pero aún no se conocía su contenido. El decreta señala que esa figura se convoca por cuenta de una situación calificada como "grave e inminente" que compromete la capacidad del Estado para garantizar derechos fundamentales y la prestación de servicios públicos.

En el decreto 1390 de 2025, el Gobierno del presidente Gustavo Petro declaró "el estado de emergencia económica en todo el territorio nacional por el término de 30 días calendario, contados a partir de la vigencia" de ese documento. El Ejecutivo señala que con esta declaratoria, con la que podrá establecer nuevos tributos o modificar los existentes, busca enfrentar "la incapacidad material y jurídica de garantizar, de manera continua, oportuna y suficiente, el goce efectivo de algunos derechos materiales y la prestación de unos servicios públicos esenciales" por una "situación fiscal que adquirió el carácter de grave".

El presidente Gustavo Petro reafirmó este lunes más temprano la declaratoria. "La diferencia entre deuda pública neta y bruta es que para endeudarse hay que dejar como garantías de corto plazo unos dineros en la banca nacional o internacional. Solo se muestra el cuadro de la deuda bruta, pero para el análisis económico se usa la deuda neta", escribió el jefe de Estado.



Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, que confirmó la firma del decreto, señaló: "Aquí lo que se ve en peligro es la economía del país porque una ley de financiamiento se hace es para pagar la deuda y si la ley de financiamiento no salió y no se paga la deuda, crece el riesgo ante los bancos internacionales y suben los bonos y no se pueden hacer las megaestructuras de las 4G, por eso se declara la emergencia económica".



Sin embargo, varios expertos consultados por Noticias Caracol, como el expresidente de la Corte Constitucional Nilson Pinilla, señalan que no puede hacerse esta declaratoria porque “no estamos ante una emergencia. La emergencia es algo que sucede intempestivamente, que no se espera, y esto está previsto desde hace mucho tiempo”.

José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda del Gobierno de Gustavo Petro, coincidió en que la emergencia “no cumple el requisito fundamental”, ya que debe decretarse por “un hecho inesperado y de gran importancia”. Añadió que “sobreviniente es un hecho inesperado, pero este es un hecho esperado”. Entretanto, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, afirmó que “es una situación por fuera de toda la ley, por fuera de la Constitución, que nos termina generando una preocupación de la arbitrariedad que implica, del autoritarismo que trae detrás de la forma como se está excediendo el Ejecutivo en sus funciones y cómo se está excediendo el Ejecutivo por encima de lo que el Congreso ya decidió”.

La reforma tributaria hundida el pasado 9 de diciembre fue la tercera de este tipo presentada por el Gobierno de Petro al Congreso, que le aprobó la primera en 2022, meses después de asumir la Presidencia, pero le rechazó otra en 2024. La oposición asegura que en vez de la reforma tributaria, el Gobierno, al que acusan de derrochar los recursos del Estado, debería reducir el elevado nivel de gasto público para no agrandar el déficit fiscal.

