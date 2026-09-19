¿Cuáles fueron los números ganadores de Baloto y Revancha en el sorteo del sábado 19 de septiembre?

Este sábado 19 de septiembre de 2026 se lleva a cabo una nueva jornada de Baloto y Baloto Revancha, juegos de azar que entregan premios a los participantes que acierten las combinaciones sorteadas. En esta jornada, Baloto tiene un acumulado de $58.800 millones, mientras que Baloto Revancha ofrece un premio de $2.200 millones. Los jugadores permanecen atentos a la realización del sorteo para conocer las combinaciones oficiales y verificar sus tiquetes.

Resultado de Baloto

Al momento de la publicación de esta nota, los resultados oficiales de Baloto correspondientes al sábado 19 de septiembre de 2026 todavía no han sido publicados.

Por esta razón, la combinación ganadora permanece pendiente:



Números ganadores: pendiente

pendiente Superbalota: pendiente

Una vez finalice el sorteo y sean divulgados los resultados oficiales, esta información será actualizada para que los jugadores puedan verificar sus tiquetes.

La modalidad consiste en seleccionar cinco números entre el 1 y el 43 y una Superbalota entre el 1 y el 16. Para conocer si un tiquete resulta ganador, es necesario comparar la combinación registrada con los números oficiales del sorteo.

Resultado de Baloto Revancha

En el caso de Baloto Revancha, el acumulado para este sábado es de $2.200 millones.

Al momento de la publicación, los resultados tampoco han sido divulgados:



Números ganadores: pendiente

pendiente Superbalota: pendiente

Esta modalidad utiliza la combinación seleccionada para Baloto y participa en un sorteo independiente. Para jugar Revancha es necesario participar primero en Baloto.

El valor adicional para incluir esta modalidad es de $3.000 IVA incluido, por lo que una apuesta conjunta de Baloto y Revancha cuesta $9.000.

Es decir, el jugador realiza su selección para Baloto y, si paga el valor adicional correspondiente, participa también en el sorteo de Revancha con esa misma combinación.

Los valores incluyen IVA en los departamentos de Colombia, con la excepción de San Andrés, de acuerdo con la información publicada por el operador.



¿Cuándo juega Baloto?

Los sorteos de Baloto y Revancha se realizan los lunes, miércoles y sábados.

La transmisión del sorteo se realiza entre las 11:00 p. m. y las 11:15 p. m. por Canal 1. Por esta razón, los jugadores deben esperar a la realización de la jornada para conocer las combinaciones oficiales.



¿Qué debe revisar en el resultado?

Una vez publicados los resultados, los jugadores deben comparar los números registrados en su tiquete con la combinación oficial correspondiente al sorteo.

En el caso de Baloto y Revancha, es importante revisar tanto los números seleccionados como la Superbalota, ya que hacen parte de la combinación del juego.

Además, se recomienda conservar el tiquete en buenas condiciones y verificar el resultado a través de los canales oficiales del operador.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó la información.