Resultados Lotería del Cauca, último sorteo hoy sábado 19 de septiembre de 2026: así quedó el juego

La Lotería del Cauca realiza este sábado 19 de septiembre de 2026 un nuevo sorteo, en el que miles de jugadores en Colombia esperan conocer los números ganadores del premio mayor y de las demás categorías contempladas en el plan de premios.

El tradicional juego de azar se lleva a cabo cada sábado en horas de la noche y pone en disputa un premio mayor de 8.000 millones de pesos, además de premios secos y aproximaciones para los billetes y fracciones que resulten favorecidos.

Resultados Lotería del Cauca 19 de septiembre

Al momento de la publicación de esta nota, los resultados oficiales de la Lotería del Cauca del sábado 19 de septiembre de 2026 todavía no han sido publicados.

Por esta razón, el número ganador y la serie del premio mayor permanecen pendientes de confirmación:



Premio Mayor: pendiente

pendiente Serie: pendiente

Una vez sean divulgados los resultados oficiales, esta información será actualizada para que los jugadores puedan verificar sus billetes y conocer si fueron favorecidos en alguno de los premios.

Además del premio mayor, la Lotería del Cauca cuenta con diferentes premios secos y aproximaciones dentro de su plan de premios. Por ello, se recomienda revisar el resultado completo del sorteo y no únicamente el número correspondiente al premio mayor.

Los jugadores deben conservar sus billetes y fracciones en buen estado y verificar los resultados a través de los canales oficiales de la lotería. En caso de resultar ganador, es importante seguir las instrucciones establecidas por la entidad para realizar la reclamación correspondiente.

¿Cómo jugar la Lotería del Cauca?

La Lotería del Cauca se juega mediante la compra de un billete completo o de fracciones autorizadas. Cada billete está identificado con un número de cuatro cifras y una serie. Para obtener el premio mayor, el número y la serie deben coincidir con los extraídos durante el sorteo oficial.

También existen otras categorías de premios, entre ellas los premios secos y las aproximaciones, de acuerdo con el plan de premios vigente.



¿Cuánto cuesta la Lotería del Cauca?

La Lotería del Cauca tiene un valor de 16.000 pesos por billete completo, mientras que cada una de sus cuatro fracciones cuesta 4.000 pesos.

Los jugadores pueden adquirir los billetes y fracciones a través de distribuidores autorizados y de los canales habilitados para su comercialización.



¿Qué días juega la Lotería del Cauca?

La Lotería del Cauca realiza sus sorteos todos los sábados, generalmente en horario nocturno.

El resultado correspondiente a este sábado 19 de septiembre de 2026 será divulgado después de la realización del sorteo y se actualizará en esta nota una vez se conozcan los números y la serie ganadora.

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¿De cuánto es el premio mayor de la Lotería del Cauca?

La Lotería del Cauca ofrece un premio mayor de 8.000 millones de pesos, además de los premios secos y las aproximaciones establecidos en el plan de premios.



¿Qué hacer si se gana la Lotería del Cauca?

Si una persona resulta ganadora, debe conservar el billete original en buen estado y verificar que los datos coincidan con los resultados oficiales.

Posteriormente, deberá acudir a los canales autorizados para realizar el proceso de reclamación y presentar la documentación requerida por la entidad.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó la información.