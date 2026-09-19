¿Cuál fue el resultado de Sinuano Noche hoy sábado 19 de septiembre de 2026? El número ganador

Los jugadores que participaron en el Sinuano Noche este sábado 19 de septiembre de 2026 deberán esperar hasta las 10:30 p. m. para conocer la combinación ganadora de la jornada. El sorteo se realiza bajo la supervisión de las autoridades correspondientes y es transmitido por Telecaribe.

En esta nota podrá consultar el resultado de Sinuano Noche del 19 de septiembre, así como las cifras que correspondan a las diferentes modalidades de apuesta.

Resultado Sinuano Noche del sábado 19 de septiembre

Número ganador: XXXX

Quinta cifra: X

El resultado será incorporado una vez finalice el sorteo de este sábado. Hasta el momento, las fuentes consultadas señalan que la extracción está programada para las 10:30 p. m. El Sinuano Noche permite participar con una combinación de hasta cuatro dígitos, entre 0000 y 9999. El jugador también puede elegir modalidades que contemplan aciertos parciales sobre las cifras seleccionadas.

¿Qué número cayó en Sinuano Noche el viernes 18 de septiembre?

Mientras se espera la jornada de este sábado, el resultado del sorteo inmediatamente anterior fue:



Cuatro cifras: 0038

0038 Tres primeras cifras: 003

003 Tres últimas cifras: 038

038 Quinta cifra: 9

El 0038 fue el número ganador del Sinuano Noche del viernes 18 de septiembre de 2026, de acuerdo con los registros publicados para ese sorteo.



Estas son las modalidades para jugar Sinuano

El chance ofrece distintas alternativas de acuerdo con el nivel de coincidencia entre la apuesta y el resultado oficial. Entre ellas se encuentran:



Directa de cuatro cifras (Superpleno): paga 4.500 veces el valor apostado cuando se acierta el orden exacto.

paga 4.500 veces el valor apostado cuando se acierta el orden exacto. Directa de tres cifras: paga 400 veces el monto invertido, de acuerdo con la modalidad seleccionada.

paga 400 veces el monto invertido, de acuerdo con la modalidad seleccionada. Combinación de dos cifras o Pata: corresponde a los dos dígitos finales y paga 50 veces lo apostado.

corresponde a los dos dígitos finales y paga 50 veces lo apostado. Acierto de una cifra o Uña: corresponde al último número y paga cinco veces el valor jugado.

corresponde al último número y paga cinco veces el valor jugado. La Quinta: corresponde a la balota adicional que acompaña el resultado principal.

El jugador puede definir cuánto dinero desea apostar. La nota original señala que los formularios pueden registrarse desde $500 o $1.000, dependiendo de la red y modalidad disponible.



¿Dónde se puede jugar Sinuano?

Las apuestas se realizan mediante los terminales de las redes autorizadas, entre ellas SuperGIROS y Record, además de sus plataformas digitales oficiales.

Una vez se conozca el resultado del sorteo, los jugadores deben comparar cuidadosamente las cifras de su tiquete con la combinación oficial antes de iniciar cualquier trámite de cobro.



¿Cómo reclamar un premio de Sinuano?

El tiquete debe conservarse en buenas condiciones, sin alteraciones que puedan afectar su lectura o validación. Para premios de menor cuantía, el cobro se realiza en la red autorizada presentando el documento de identidad y el formulario original.

En el caso de premios de mayor cuantía, el procedimiento se adelanta ante la entidad correspondiente y pueden aplicarse las retenciones tributarias previstas por la legislación colombiana.

Publicidad

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó la información.