Resultados de la Lotería del Valle hoy, 4 de noviembre de 2026: número y serie del premio mayor

La Lotería del Valle realiza un nuevo sorteo este miércoles 4 de noviembre, en el que los participantes esperan acertar el premio mayor y llevarse alguno de los incentivos contemplados en el plan de premios.

El juego ofrece un premio mayor de $9.000 millones, además de premios secos de distintas cuantías y pagos por aproximaciones. Los resultados de esta jornada deben verificarse una vez finalice el sorteo y la entidad publique la información oficial.

Publicidad

¿Cómo funciona la apuesta y cuánto cuesta participar?

El formato del juego exige elegir una combinación de cuatro cifras, comprendidas entre el 0000 y el 9999, junto con una serie de tres dígitos. Según la información suministrada, existen dos alternativas para participar:



Fracción individual: cuesta $6.000 y permite reclamar la parte proporcional del premio que corresponda.

cuesta $6.000 y permite reclamar la parte proporcional del premio que corresponda. Billete completo: está compuesto por tres fracciones de la misma serie y tiene un valor de $18.000.

Los billetes se pueden adquirir a través de los vendedores y puntos autorizados por la lotería.



Resultados de la Lotería del Valle: sorteo del miércoles 4 de noviembre

Los datos del sorteo de este miércoles están pendientes de confirmación oficial.

Publicidad

Número ganador del premio mayor: pendiente de publicación.

pendiente de publicación. Serie ganadora: pendiente de publicación.

pendiente de publicación. Premio mayor: $9.000 millones.

$9.000 millones. Número del sorteo: pendiente de verificación oficial.

El plan de premios informado contempla un premio seco de $500 millones, dos de $100 millones, tres de $60 millones, uno de $40 millones y premios secos de $30 millones, además de incentivos por aproximaciones. Las cantidades y condiciones deben comprobarse en el plan oficial vigente.

¿Cómo reclamar un premio de la Lotería del Valle?

Si su billete resulta ganador, debe verificar las condiciones de reclamación establecidas por la Lotería del Valle y la entidad administradora.

Publicidad

Premios de menor cuantía: consulte los puntos autorizados y el procedimiento aplicable al tipo de premio.

consulte los puntos autorizados y el procedimiento aplicable al tipo de premio. Premios de gran cuantía: comuníquese con la Beneficencia del Valle del Cauca para confirmar el lugar y los documentos necesarios para reclamar.

comuníquese con la Beneficencia del Valle del Cauca para confirmar el lugar y los documentos necesarios para reclamar. Documentación: conserve el billete original y tenga disponible su documento de identidad. La entidad le indicará si requiere soportes adicionales.

conserve el billete original y tenga disponible su documento de identidad. La entidad le indicará si requiere soportes adicionales. Deducciones: los premios pueden estar sujetos a retenciones e impuestos previstos en la legislación colombiana.

los premios pueden estar sujetos a retenciones e impuestos previstos en la legislación colombiana. Plazo para reclamar: verifique el término de caducidad aplicable a su premio con la entidad oficial.

Los resultados se pueden consultar en el portal oficial de la Lotería del Valle. Antes de realizar cualquier trámite, compare el número y la serie de su billete con los datos oficiales.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó la información.